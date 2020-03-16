2020-03-16T17:08:31+03:00
Звезды

Спектакль Театра на Соборной «Ночь перед Рождеством»: Гоголь 12+ и свободная игра актеров

Чем отличилась рязанская труппа на гастролях в Казани
Андрей МАРЬЯНОВ
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Фото: rzn-tdm.ruФото: rzn-tdm.ru
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На дворе уже весна, а в Казанском ТЮЗе зрители вновь пребывали в ожидании Рождества. Труппа рязанского Театра на Соборной на гастролях в Татарстане представила свою постановку «Ночь перед Рождеством».

Искушенному зрителю сначала может показаться скучным и наивным этот спектакль, почти точно следующий по тексту хрестоматийной Диканьки Николая Гоголя. Но тут надо понимать, что постановка изначально имеет ограничение 12+.

Так, что тут особо нет место для формулы – преступление – наказание. Здесь даже первородное зло – черт, не получает по заслугам от кузнеца Вакулы так, как это было в знаменитом советском фильме. Но не за это любима эта история и эта кинокартина. В постановке Театра на Соборной почти сумели повторить ту самую сказочную атмосферу – будь то костюмы или тем паче игра актеров.

Взрослых спектакль возвращает в ту самую сказку, а более юных зрителей только знакомит с тем, как это было «на самом деле». Здесь есть все, чтобы рекомендовать постановку от Театра на Соборной к действительно семейному просмотру. Особенно сходить на этот спектакль было бы кстати в преддверии Рождества или в новогодние праздники.

А если вернуться к искушенному казанскому зрителю, то многие из них отметили свободу и органичность игры актеров рязанской труппы, которую стоило бы перенять и другим.

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