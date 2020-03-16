«Зима в Простоквашино» от Театра на Соборной: лучше букет роз или три мешка картошки?

В Казани для маленьких зрителей в местном ТЮЗе спектакль от рязанского Театра на Соборной «Зима в Простоквашино» видимо показался слишком прост. Попытка показать уже давно известную историю про дядю Федора и его друзей больше похож на пересказ знаменитого мультфильма.

Но можно в этой постановке отметить и некоторые отличительные, а именно поучительные, моменты. Каждый раз, когда становилось известно, что Шарик и Матроскин делали и делают что-нибудь нехорошее или невоспитанное, с центра сцены почтальон Печкин обращался к детям и наставлял: «Вы, так не делайте».

При этом, не смотря на прямой отсыл к мультфильму, ссоры между друзьями, недопонимания и обиды в семье дяди Федора на сцене благодаря игре актеров выглядят гораздо глубже.

Даже взрослые, также знакомые с этой историей, могли найти что-то и для себя или вместе с отцом семейства порассуждать - что лучше букет роз или три мешка картошки. Для маленьких зрителей все проще – им доступно рассказали, как лучше поступить, если друзья все же поссорились.

Песни и некий интерактив во время их исполнения заставляли детей хлопать. А так как речь в постановке все-таки идет о встрече Нового года, то все происходящее на сцене больше походило на детский утренник в честь этого главного праздника. Что, в принципе, детей, хоть уже и весна, вовсе не расстроило. Отметим, что премьера этого спектакля от рязанского Театра на Соборной состоялась как раз перед Новым годом – 20 декабря 2019-го.