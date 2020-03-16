2020-03-16T14:19:44+03:00
Звезды

Спектакль «Маленькая бабушка» рязанского Театра на Соборной: поучительная сказка без интернета

В Казань с гастролями приехал театр юного зрителя из Рязани
Андрей МАРЬЯНОВ
Поделиться:
Фото: rzn-tdm.ruФото: rzn-tdm.ru
Изменить размер текста:

Из предложенных в гастрольной программе Театра на Соборной особенное место для детей занимает спектакль «Маленькая бабушка».

Взрослые из города тоже помнят, как им было скучно летом в деревне у бабушки, но тогда на «акклиматизацию» уходило не так много времени. Всего несколько дней, и ты уже находишь чем заняться. У современных детей ситуация посложнее – интернет, мобильные телефоны, засилье торговых центров с кинотеатрами в городах. Все это, по сути, вызывает зависимость, которую сложно перебороть в таком юном возрасте, оказавшись в деревне, где нет даже телевизора, а лишь старенькая бабушка.

Вот и маленький школьник Митя, оставленный родителями на месяц в деревне, «нещадно страдает». Бабушка заботится о мальчике, но тому все равно скучно. Капризный городской школьник в знак протеста уходит в лес.

Все что там с ним происходит, дает зрителю понять, какой же все-таки Митя скверный мальчик. Он поет о том, что в лесу нет магазинов и деревья тут нужно вырубить, а лучше все сжечь. Мальчик заблудился и в чаще встречает Чудище лесное. Митя доводит его своими «городскими» размышлениями до белого каления. Еще бы он предлагает всех животных отправить в зоопарк, в клетку, потому что им там хорошо, он то знает. За это Митя сам попадает в клетку.

Тем временем, бабушка мальчика загадывает желание снова стать молодой хотя бы на один день. И о чудо – старушка превращается в девочку не старше своего внука. Но даже став молодой она беспокоится о Мите и хочет пойти за ним в лес. Но ее ненадолго отвлекает почтальонша, у которой язык чешется рассказать последние сплетни. Стоит отметить, что в постановке Театра на Соборной слухи в стихах актрисой подаются чуть ли не рэпом, что вызывает у маленьких зрителей отдельный восторг.

Вообще спектакль отличается замечательными костюмами и, что немаловажно, интересной игрой актеров. Маленькие зрители в течение всего представления смеются. Некоторые даже вскрикивали, не дождавшись, намека на то, что это плохо: «Ой, это совсем как я!». Такая реакция была на размышления Мити о ненужности деревьев в лесу и тоске по супермаркету.

Но в итоге городской школьник меняет свое представление о жизни и наконец понимает свою бабушку. Мальчик даже не хочет расставаться со ставшей вновь старой подружкой, хотя родители вызывают его на отдых к морю в Сочи.

Постановка от Театра на Соборной «Маленькая бабушка» сильная иллюстрация разницы поколений, превратившейся из-за технического прогресса в настоящую пропасть. Но как оказалось и ее можно преодолеть. Пусть даже и благодаря чуду на один день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лидер группы «Чайф»: Ни в семье, ни в моем самосознании нет культа Владимира Шахрина
В промежутках между концертами юбилейного тура екатеринбургский рок-музыкант рассказал о сроках вызревания песен, о своих гражданских поступках, виниловом архиве и семейных традициях
«В один день я могла съесть несколько бургеров и торт»: актриса Ирина Антоненко ради роли возлюбленной Муслима Магомаева набрала вес
Бывшая «Мисс Екатеринбург» рассказала «КП», почему не встретилась с вдовой мэтра Тамарой Синявской, зачем переехала в США и каким должен быть мужчина ее мечты.
Новости 24
Житель Чебоксар упал в овраг и сломал руку, пришлось вызывать спасателей
В 2020 году в Татарстане потратят 2,7 миллиарда рублей на ремонт 25 детских лагерей
В Новочебоксарске из-за неосторожности при курении загорелась квартира, пострадал один человек
В Чебоксарах на ремонт мостов проспекта Тракторостроителей потратят 213,2 миллиона рублей
Житель Марий Эл истязавший 10-летнюю внучку отделался условным сроком
В Чебоксарах мужчина во время прогулки по берегу Волги сломал ногу
В Казани из-за коронавируса отменен предпоказ фильма “Номер один”
Из-за коронавируса 150-летие Владимира Ленина в Ульяновске отметят максимально виртуально
В Казани иностранца за смертельный наезд на пенсионерку приговорили к 5 годам колонии
До 25 марта в Казани частично ограничили движение по улице Дементьева
Гидрометцентр Татарстана сообщил какой погоды стоит ждать на этой неделе
Студенты казанских вузов переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса
В Набережных Челнах из ледяной реки спасатели вытащили тонущую собаку
В Татарстане школьники из-за коронавируса могут перейти на дистанционное обучение
Из-за половодья в Казани через реку Нокса построят новый мост
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Номер один"
Управление образования Чебоксар о массовой госпитализации детей школы №50: «О том, что это пищевое отравление говорить пока рано»
Из-за ранней весны в Казани раньше времени проведут общегородской субботник 2020
В Чувашии в ДТП с двумя авто погиб один из водителей
Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил производить медицинские маски в республике
Новым членом Центризбиркома Татарстана стал Андрей Кондратьев
В Ульяновской области перевернулся микроавтобус с пассажирами
Рустам Минниханов поручил создать в Татарстане штаб по контролю за продуктами первой необходимости
В Казани на улице Баумана прохожие провалились в подвал старого дома
Из-за коронавируса в Татарстане выпустили памятку для тех, кто вернулся из-за границы
В Татарстане за долги у бизнесмена арестовали свыше 100 пар кроссовок
«Не рискуйте своим здоровьем»: мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил об отмене массовых мероприятий из-за коронавируса
Татарстанские спасатели сняли со льда рыбака, у которого отказали ноги
В Марий Эл ищут свидетелей наезда на 14-летнюю девочку