Спектакль «Маленькая бабушка» рязанского Театра на Соборной: поучительная сказка без интернета

Из предложенных в гастрольной программе Театра на Соборной особенное место для детей занимает спектакль «Маленькая бабушка».

Взрослые из города тоже помнят, как им было скучно летом в деревне у бабушки, но тогда на «акклиматизацию» уходило не так много времени. Всего несколько дней, и ты уже находишь чем заняться. У современных детей ситуация посложнее – интернет, мобильные телефоны, засилье торговых центров с кинотеатрами в городах. Все это, по сути, вызывает зависимость, которую сложно перебороть в таком юном возрасте, оказавшись в деревне, где нет даже телевизора, а лишь старенькая бабушка.

Вот и маленький школьник Митя, оставленный родителями на месяц в деревне, «нещадно страдает». Бабушка заботится о мальчике, но тому все равно скучно. Капризный городской школьник в знак протеста уходит в лес.

Все что там с ним происходит, дает зрителю понять, какой же все-таки Митя скверный мальчик. Он поет о том, что в лесу нет магазинов и деревья тут нужно вырубить, а лучше все сжечь. Мальчик заблудился и в чаще встречает Чудище лесное. Митя доводит его своими «городскими» размышлениями до белого каления. Еще бы он предлагает всех животных отправить в зоопарк, в клетку, потому что им там хорошо, он то знает. За это Митя сам попадает в клетку.

Тем временем, бабушка мальчика загадывает желание снова стать молодой хотя бы на один день. И о чудо – старушка превращается в девочку не старше своего внука. Но даже став молодой она беспокоится о Мите и хочет пойти за ним в лес. Но ее ненадолго отвлекает почтальонша, у которой язык чешется рассказать последние сплетни. Стоит отметить, что в постановке Театра на Соборной слухи в стихах актрисой подаются чуть ли не рэпом, что вызывает у маленьких зрителей отдельный восторг.

Вообще спектакль отличается замечательными костюмами и, что немаловажно, интересной игрой актеров. Маленькие зрители в течение всего представления смеются. Некоторые даже вскрикивали, не дождавшись, намека на то, что это плохо: «Ой, это совсем как я!». Такая реакция была на размышления Мити о ненужности деревьев в лесу и тоске по супермаркету.

Но в итоге городской школьник меняет свое представление о жизни и наконец понимает свою бабушку. Мальчик даже не хочет расставаться со ставшей вновь старой подружкой, хотя родители вызывают его на отдых к морю в Сочи.

Постановка от Театра на Соборной «Маленькая бабушка» сильная иллюстрация разницы поколений, превратившейся из-за технического прогресса в настоящую пропасть. Но как оказалось и ее можно преодолеть. Пусть даже и благодаря чуду на один день.