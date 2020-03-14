В Ялте назвали имена 16 финалистов конкурса «Мастера гостеприимства»

12 и 13 марта в Ялте на территории курорта Mriya Resort & Spa 5* состоялся региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства», организованного президентской платформой «Россия - страна возможностей» и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства. Помериться силами в профессиональном соревновании приехали около сотни участников из 18 регионов России, которые показали лучшие результаты на дистанционном тестировании.

В течение двух дней они выполняли индивидуальные и групповые задания, презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства. По итогам конкурсанты получили обратную связь и экспертную оценку.

Задание во время конкурсаФото: Из материалов пресс-службы

«Комсомольская правда» - Казань» следила за развитием событий, ведь в Ялту поехали трое участников из Татарстана.

Первый участник - Сергей Крюков, неоднократный призер кулинарных конкурсов, принимавший участие в подготовке и проведении Универсиады-2013, чемпионата мира по водным видам спорта-2015 в Казани.

Второй конкурсант - Роман Лапин, руководитель среднего звена на ОАО «Российские железные дороги».

Третий представитель РТ - Наталья Панкратова, член Гильдии экскурсоводов Татарстана и руководитель проекта «Яркий Зеленодольск».

Татарстанцы особенно болели за Наталью Панкратову, которая прошла отбор по результатам полутора дней соревнования, однако в финал вышли лишь 16 человек, и она не попала в этот список.

Среди победителей этого этапа восемь человек - из Республики Крым, по два из Севастополя и Санкт-Петербурга, а также по одному финалисту из Москвы, Московской, Тюменской и Ростовской областей.

- Люди, которые выбрали профессию в индустрии гостеприимства, привыкли вкладывать в работу душу, силы, чтобы у каждого, кто путешествует по России, оставались яркие впечатления. Все проекты, представленные на полуфинале, по-своему интересны. Каждый участник, дошедший до этого этапа, сумел показать новизну, оригинальность и свой профессионализм. Все вместе мы делаем большое дело и представляем большую отрасль. Надеюсь, знания, полученные на этом конкурсе, помогут вам в дальнейшей работе, -отметил наставник конкурса, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян.

Финалистом по треку проектов стал Евгений Мамичев, директор Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника из Ростовской области. На презентации он рассказал о желании создать общенациональный туристический маршрут по следам средневековых негоциантов.

Во время торжественной части мероприятияФото: Из материалов пресс-службы

Евгений уверен, что проект вызовет интерес у жителей России и привлечет зарубежных гостей:

- Только представьте, вы сможете посетить исторические места, где когда-то сыны Италии вершили судьбу Северного Причерноморья. Вы окунетесь в атмосферу Средневековья, объединившего Запад и Восток. Уверен, что проект вызовет живой интерес у всех любителей культурно-познавательного отдыха.

* «Мрия Резорт энд Спа»

Справка

· Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Цель проекта - раскрытие потенциала профессионалов, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма и гостеприимства.

· Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

· Региональные полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства» уже состоялись в Сочи, Туле, Самаре, Пятигорске, Уфе и Ялте. В марте они состоятся в Салехарде, Калининграде и Иркутске. Лучшие участники сразятся за звание «Мастеров гостеприимства» в финале конкурса, который пройдет в апреле 2020 года.

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: https://welcomecup.ru/