2020-03-13T17:01:59+03:00
Звезды

В Казань с гастролями приехал рязанский ТЮЗ "Театр на Соборной"

12 марта казанцы смогли увидеть спектакль гостей "Гроза", который заставил их аплодировать стоя и кричать: "Браво!"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Рязанского областного театра юного зрителя "Театр на Соборной"Фото: пресс-служба Рязанского областного театра юного зрителя "Театр на Соборной"
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11 марта в Казань с гастролями приехал рязанский театр юного зрителя "Театр на Соборной". Свой первый спектакль они показали уже на следующий день - 12 марта. Казанцы смогли увидеть драму "Гроза". Несмотря на десятки различных постановок этой пьесы, зрители остались в восторге от представленной им интерпретации русской классики. Они аплодировали стоя и долго кричали: "Браво!".

Так, отдельных оваций заслужили костюмы героев. Взгляд только на них мог перенести зрителей во времена 1850-х годов. Но без прекрасной актерской игры Марины Заланской (Катерины), Константина Ретинского (Бориса Григорьевича), Светланы Гузиковой (Кабанихи) и Дмитрия Мазепа (Тихона) полного погружения в историю было бы невозможно. Благодаря им хрестоматийная "Гроза" предстала перед казанцами в новом свете. Актеры на сцене не играли, а жили.

"Гроза" от "Театра на Соборной" - это карусель эмоций и характеров. Здесь настоящее несчастье доброй и искренней главной героини ярко контрастирует с суровым нравом властолюбивой свекрови, со слабостью мужа и трусостью любовника.

Есть постановки "Грозы" после которых Катерина сама кажется избалованной истеричкой, у рязанцев же она действительно надломленная жертва общества, выхода из которого она так и не смогла найти.

До 15 марта "Театр на Соборной" также покажет казанцам сказки «Маленькая бабушка» (14 марта) и "Зима в Простоквашино" (13 и 15 марта), комедии "Ночь перед Рождеством" (13 и 14 марта) и "Номер 13" (15 марта).

Труппа казанского ТЮЗа же, в свою очередь, поехала в Рязань с ответными гастролями. Там актеры покажут два детских спектакля – "Остров сокровищ" и премьеру текущего сезона "Тайна волшебного королевства", комедию "Пигмалион, или История одного Пари", беседа о русской культуре "Выстрел" и детектив "Нос".

ИСТОЧНИК KP.RU

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