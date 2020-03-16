Премьера реалити-сериала «Солдатки» состоится 29 марта на ТНТ!

У кого получится преодолеть дистанцию, не потеряв себя, кого парни дождутся из армии, а кто из девушек приобретет любовь в стенах воинской части — смотрите в новом реалити-сериале «Солдатки» с 29 марта на ТНТ.

Телеканал ТНТ покажет новый проект «Солдатки» – смесь реалити и сериала.

Фото: ТНТ

В каждой серии 12 участниц, которые, вопреки своим ожиданиям, попали в реальную армию, сталкиваются с новыми испытаниями, преодолевают их, учатся военным дисциплинам и пытаются стать настоящим коллективом.

Здесь нет ведущего – здесь командир.

Здесь нет декораций – здесь казарма.

Здесь нет правил – здесь устав.

Смогут ли девушки, которые шли на ТВ за популярностью, подписчиками и деньгами, «выжить» в таких условиях?

Фото: ТНТ

Солдатки — это не просто реалити-шоу. Это первый проект, снятый в боевой воинской части — съемка ведется без купюр, со множества камер, жизнь казармы видна, как на ладони, а распорядок дня участниц ничем не отличается от жизни и быта настоящих солдат.

Сергей КУВАЕВ, автор и креативный продюсер:

«У девочек случилось несоответствие реальности и ожиданий: они не до конца понимали, где они — то ли в реалити-шоу, то ли в армии. Драматургия в «Солдатках» основана на человеческих отношениях. Занятия, условия и испытания девочек не являются двигателем сюжета. Они существуют лишь как фон. Это и делает проект живым и интересным»

Фото: ТНТ

Это первый проект, в котором девушки реально служат в армии. Участницы «Солдаток» добровольно отказались от работы и комфортной городской жизни и полетели на военном самолете Минобороны РФ, чтобы вкусить по полной программе тяготы и лишения армейской службы.

Теперь вся их жизнь - сплошной контраст: теплое солнце и военная форма, Черное море и приказы, камеры шоу и жесткие правила воинского устава. Руководит отрядом «солдаток» реальный офицер российской армии, гвардии капитан Казаков. Поначалу девушки всячески пытаются вывести командира из равновесия — строят глазки, симулируют боль, фыркают и сопротивляются приказам. Но опытного капитана, у которого в подчинении несколько сотен морпехов, такими хитростями не пронять.

Фото: ТНТ

Наталия ВАГОНОВА, креативный продюсер:

«В современном мире каждая девушка хочет выглядеть лучше, чем есть. Социальные сети, которые они ведут, поддерживают этот тренд. Наш проект антигламурный, так как у участниц нет возможности выглядеть стереотипно «хорошо» и вести себя «выгодно» для телеэкрана. Как и все люди, они имеют положительные и отрицательные черты, поэтому, в виду стрессовых ситуаций и определенных условий, девушки раскрываются с разных сторон. В «Солдатках» есть все многообразие чувств, эмоций и ценностей, здесь есть место дружбе и предательству, любви и ненависти, преодолению страхов и испытанию властью».

Фото: ТНТ

«Солдатки» — это особое шоу, содержащее элементы и реалити, и сериальной драматургии. Фабула каждой серии строится вокруг отдельно взятых героинь так, что зритель видит, как меняются девушки, как они реагируют на множество ограничений, физическую нагрузку, занятия.

Девушек обучат работать со стрелковым оружием, гранатометами, управлять БТР и метать боевые гранаты. Столкновение темпераментов, амбиций, типажей, характеров и неподдельные эмоции — в «Солдатках» нет сценария, выдуманных испытаний или провокаций на потеху зрителей. Все, что происходит — живая действительность. Армия и есть главный сценарист, предлагающий обстоятельства, в которых симпатичные, хрупкие, не приспособленные к жизни в замкнутом периметре «солдатки», перерождаются.

Фото: ТНТ

Девушки сами решают — идти до конца и получить драгоценную звезду (главный приз проекта — ценная брошь в форме звезды, которая достанется самой стойкой из участниц), или нарушить устав и сдаться. Они пришли служить на каблуках, с гитарой, цветами, украшениями и едой, но вернутся домой совсем другими.

У кого получится преодолеть дистанцию, не потеряв себя, кого парни дождутся из армии, а кто из девушек приобретет любовь в стенах воинской части — смотри в новом реалити-сериале «Солдатки» с 29 марта в 19.00 на ТНТ!

Фото: ТНТ

Гавриил ГОРДЕЕВ, креативный директор ТНТ:

«В этом проекте все происходит по правде, и именно это заставляет переживать за участниц. В «Солдатках» много романтики, юмора. Это не трагедия сломленных личностей. Командир, в котором они поначалу видят врага, становится наставником — потому что только с его помощью у них есть шанс стать слаженным коллективом. По сути, это борьба с глупой гордыней для каждой из девочек. И магия в том, что участницам хочется дойти до конца, несмотря на трудности».

Аркадий ВОДАХОВ, креативный продюсер ТНТ:

«Имея опыт создания одних из самых актуальных и популярных проектов на ТВ, мы не останавливаемся на достигнутом и запускаем новые необычные и уникальные шоу. Теперь это «Солдатки» на ТНТ».