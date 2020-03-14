2020-03-14T16:08:41+03:00
Происшествия

Из-за пьяного дебошира в аэропорту Казани экстренно сел самолет рейса Москва - Челябинск

На месте работают сотрудники полиции
Лика ИСАЕВА
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Самолет благополучно приземлилсяСамолет благополучно приземлилсяФото: Из материалов пресс-службы
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В международном аэропорту "Казань" в 15.40 совершил экстренную посадку самолет, летевший рейсом из Москвы в Челябинск. Пилот самолета, уже пролетевшего столицу Татарстана, подал сигнал тревоги, и был вынужден вернуться. Он принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту.

Самолет с пассажирами приземлился благополучно, сразу после этого на борт поднялись сотрудники правоохранительных органов. Их вызвали для одного из пассажиров рейса. По предварительным данным, мужчина напился и устроил пьяный дебош.

Буйного пассажира снимают с рейса в данный момент. Подробности инцидента выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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