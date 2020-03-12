Никита Павленко: «Работать не люблю, вот и выбрал дело, чтобы кайфовать, а не переламывать себя»

23 марта в 22:00 на ТНТ стартует 8-серийный психологический триллер «Колл-центр». По сюжету неизвестные террористы, которые называют себя Папой и Мамой, держат взаперти 12 сотрудников колл-центра интернет-магазина для взрослых. Они угрожают взорвать офис в любой момент, если заложники не будут выполнять их указания. Пока тикает бомба, пленникам предстоит испытать на себе абсолютную власть «родителей» и узнать о жизни друг друга такое, о чём они даже не подозревали.

Одну из ролей в сериале сыграл Никита Павленко, знакомый зрителям ТНТ по проекту «ЗКД». Его персонаж — молодой человек, тесно связанный с одной из героинь сериала, оказавшейся в том самом колл-центре в качестве одной из заложниц. Никита рассказал о своем странном персонаже, любимой работе и перечислил самые культовые места родного Волгограда.

Фото: ТНТ

Ваш герой в «Колл-центре» то ли религиозный фанатик, то ли просто парень, попавший в беду? Расскажите о своем персонаже?

- Я бы не назвал его фанатиком, или человеком, попавшим в беду. По сути, он солдат своей веры, своего клана, своей семьи, человек, выполняющий задачи, поставленные ему руководителем организации, к которой он относится. Но по ходу своей миссии он не знал, что влюбится.

Вы как-то готовились к съемкам, читали что-то про организации, запрещенные на территории России?

- Я увлекся лишь просмотром документальных фильмов и обсудил тему с режиссерами.

Создатели говорят, что «Колл-центр» это фильм о страхах. А чего именно больше всего боитесь вы?

- Страх ведь штука такая, как огонь, им нужно уметь управлять, чтобы жечь, иначе он сожжет тебя самого. Если говорить про мой страх, то это скорее необратимость чего-либо. К примеру, не падение, а невозможность все вернуть назад.

Фото: ТНТ

В сериале очень много натуралистичных сцен, проще говоря — жести. Вы сами как относитесь к жести на экране? Любите ли пощекотать нервы?

- Я люблю правду на экране, а если зритель видит жесть, то это лишь его комплекс относительно того, что для него на экране неприемлемо.

Главные герои сериала — это сотрудники колл-центра. А лично вы когда-нибудь работали в режиме 5/2 с 9 до 18?

- Вот, наверное, мы и нашли мой страх - это работа в таком режиме. Вообще работать не люблю, вот и выбрал дело, чтобы кайфовать, а не переламывать себя.

Нравится ли вам фильмы, сериалы в жанре психологического триллера? Если да, то можете назвать свои любимые?

- Я вообще кино люблю, поэтому сложно назвать что-то определенное. Ну, пусть это будут весь Финчер и весь Хичкок.

Вы родом из Волгограда. Часто бываете в городе?

- Да, конечно, периодически бываю. Вот, буквально, вернулся из города пару недель назад.

Назовите ваше любимое место в Волгограде, может быть знаковое, ставшее именно для вас культовым?

- Из культовых могу назвать старый кинотеатр «Салют» и, конечно, бильярдная, где я проводил много времени. Еще пивная «Пятница» на улице Циолковского.

«Колл-центр», с 23 марта в 22:00 на ТНТ