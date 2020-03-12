Уксус, парацетамол и «незамерзайка»: чем травятся взрослые и дети в Татарстане

В Казани в период роста острых респираторных заболеваний участились случаи обращения в больницы из-за передозировки пациентов препаратами, содержащими парацетамол. Об этом в министерстве здравоохранения Татарстана рассказали главный внештатный токсиколог ведомства Алия Насибуллина и главный внештатный терапевт Диана Абдулганиева.

– К сожалению жители Казани и республики часто бесконтрольно, не зная состав препаратов, употребляют парацетомол, по-другому называемый ацетаминофен, гепатотоксически влияющий на органы желудочно-кишечного тракта и печени, – отметила Алия Насибуллина.

Кроме того, часто за помощью к медикам обращаются после употребления уксусной кислоты и жидкостей для обмывания ветровых стекол автомобиля с метанолом - «незамерзайка». Так, например, в прошлому году в Казани уксусной кислотой отравились 19 человек, двое из них в итоге скончались.

– Пациенты выпивают уксусную эссенцию случайно, по ошибке. К примеру бывает, что уксусную эссенцию, 70%, уточняю, для удобства переливают в пластиковую тару, в бутылку из-под воды, – сказала Диана Абдулганиева.

Отравлений метанолом же в 2019 году зафиксировано на уровне 12 случаев. Половина из них имели летальный исход. Так, в ноябре прошлого года подростки решили на спор выпить стакан «незамерзайки». По словам Насибуллиной, этим пациентам помогло выжить то, что до этого они, видимо, выпили спиртное.

Кстати, алкоголь в прошлом году стал причиной более 270 случаев обращений к врачам с отравлением, двое пациентов скончались.