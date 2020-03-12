Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев поддержал внесение поправок в Конституцию России

В четверг, 12 марта, первый президент Татарстана, а ныне государственный советник республики, Минтимер Шаймиев выступил в региональном Госсовете. В частности политик выразил свое мнение о вносимых поправках в Конституцию России. В первую очередь, он напомнил, что именно этот документ стал началом стабилизации в стране.

- Хорошо, что сегодня в Конституцию вносятся назревшие поправки. Одновременно есть и проблемы. Россия — многонациональная страна, прийти к единому мнению очень сложно, но мы должны к этому стремиться и выработать конституционные нормы на будущее. Путь непростой. Надо очень осторожно идти на все шаги. И без тех поправок, которые сейчас предлагаются, не обойтись, - отметил Шаймиев.

Политик также заметил, что внося поправки, правительство должно думать о том, чтобы они работали лучше с учетом многонациональной и многоконфессиональной страны. Госсовету Татарстана же Шаймиев посоветовал подготовить обращение к Президенту России Владимиру Путину. В нем, по мнению политика, нужно акцентировать внимание на вопросе сохранения родных языков и показать пути решения проблемы.

- Учебники на русском языке и татарском абсолютно одинаковые. Но учебник на русском называется учебником, а на татарском выходит на финиш как учебное пособие. Вот таких вопросов накопилось очень много, - заметил первый президент Татарстана.

Отметим, что по итогам этой речи Госсовет республики проголосовал за внесение поправок в существующую Конституцию России - 78 депутатов высказались «за», 1 - «против», 7 - «воздержались». Они также решили направить Путину и свое обращение.

- В нем парламентарии республики предложили усилить ответственность федеральных государственных органов за надлежащее исполнение положений Конституции России, своевременное принятие соответствующих нормативных правовых актов, - отмечает пресс-служба Госсвета Татарстана.