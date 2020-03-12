2020-03-12T13:37:24+03:00
Дом. Семья

В Казанском цирке родилось четверо тигрят

Их родители - Магда и Мартин, воспитанники дрессировщика Ростислава Гаврылива [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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В среду, 11 марта, в Казанском цирке на свет появились четверо тигрят. Их родители - тигрица Магда и тигр Мартин - воспитанники самого молодого дрессировщика Европы - 26-летнего Ростислава Гаврылива из цирка Демидовых.

- Мы разделяем радость родителей! Желаем тигрятам и их родителям крепкого здоровья! - написала пресс-служба Казанского цирка.

Магду уже освободили от репетиций. Ростислав же на своей странице в соцсети предложил подписчикам выбрать имена для новорожденных тигрят. По традиции они должны начинаться на первую букву имени папы и содержать в себе первую буквы имени мамы.

Отметим, что столицу Татарстана дрессировщик и его хищные друзья приехали в январе в рамках циркового шоу, которое собрало титулованных артистов России.

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В Казанском цирке родилось четверо тигрят
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ИСТОЧНИК KP.RU

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