В Казанском цирке родилось четверо тигрят

В среду, 11 марта, в Казанском цирке на свет появились четверо тигрят. Их родители - тигрица Магда и тигр Мартин - воспитанники самого молодого дрессировщика Европы - 26-летнего Ростислава Гаврылива из цирка Демидовых.

- Мы разделяем радость родителей! Желаем тигрятам и их родителям крепкого здоровья! - написала пресс-служба Казанского цирка.

Магду уже освободили от репетиций. Ростислав же на своей странице в соцсети предложил подписчикам выбрать имена для новорожденных тигрят. По традиции они должны начинаться на первую букву имени папы и содержать в себе первую буквы имени мамы.

Отметим, что столицу Татарстана дрессировщик и его хищные друзья приехали в январе в рамках циркового шоу, которое собрало титулованных артистов России.