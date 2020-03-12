Массовое отравление детей в школе Чебоксар: госпитализировано 20 человек
Вечером, 11 марта, в больницы Чебоксар начали поступать дети с признаками кишечного отравления. Они жаловались на рвоту и диарею, всего за ночь было госпитализировано 18 детей, а также двое взрослых.
Все они ученики и сотрудники средней школы №50. Четверо заболевших в итоге были отпущены из больниц на домашнее лечение.
- Всем обратившимся была оказана необходимая медицинская помощь. Были задействованы 10 бригад скорой помощи, - сообщили в Минздраве Чувашии.
На случай поступления новых пациентов в больницах города созданы резервные койки.
По факту массового отравления детей проводится проверки, в том числе и доследственная.
- Проводится тщательный осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
Также на кухне школьной столовой взяты пробы для проведения экспертиз. Как сообщили "Комсомолке" родители учеников , занятия в школе №50 сейчас отменены.
ИСТОЧНИК KP.RU
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