Массовое отравление детей в школе Чебоксар: госпитализировано 20 человек

Вечером, 11 марта, в больницы Чебоксар начали поступать дети с признаками кишечного отравления. Они жаловались на рвоту и диарею, всего за ночь было госпитализировано 18 детей, а также двое взрослых.

Все они ученики и сотрудники средней школы №50. Четверо заболевших в итоге были отпущены из больниц на домашнее лечение.

- Всем обратившимся была оказана необходимая медицинская помощь. Были задействованы 10 бригад скорой помощи, - сообщили в Минздраве Чувашии.

На случай поступления новых пациентов в больницах города созданы резервные койки.

По факту массового отравления детей проводится проверки, в том числе и доследственная.

- Проводится тщательный осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Также на кухне школьной столовой взяты пробы для проведения экспертиз. Как сообщили "Комсомолке" родители учеников , занятия в школе №50 сейчас отменены.