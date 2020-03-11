Изменения есть, но минимальные: К чему надо быть готовым выпускникам при сдаче ЕГЭ-2020

С 20 марта в Татарстане начинается досрочный период проведения единого госэкзамена. Сдать ЕГЭ-2020 раньше срока можно будет в двух местах - в гимназии №8 в Казани и 48-й школе Набережных Челнов. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.

- Допуском к сдаче ЕГЭ является отсутствие академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение или изложение, наличие годовых отметок по всем учебным предметам за каждый год обучения по программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных и подача заявления на участие в ЕГЭ до 1 февраля 2020 года, – пояснил Бурганов.

УРОВЕНЬ ЭКЗАМЕНА ПО МАТЕМАТИКЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО ВЫБИРАТЬ

Традиционно не обойдется без нововведений. Самое значимое из них - сдача ЕГЭ по математике. Теперь выпускники могут делать выбор, сдавать ее только базово или посягнуть на профильный уровень. Последний в случае пересдачи можно поменять.

А вот у выпускников прошлых лет такого выбора нет. Им предстоит сдавать исключительно математику профильного уровня. Кстати, по словам Бурганова, среди нынешних одиннадцатиклассников больше тех, кто выбрал более сложный, профильный уровень по математике.

Другие изменения не столь существенны. Они касаются только выставки оценки по той или иной задаче в экзамене. Так, например, в контрольно-измерительных материалах по физике задача №25 теперь предлагается для развернутого решения и оценивается максимально - в два балла. Для задания №24 по астрофизике вместо двух обязательных правильных ответов таковых можно дать и три.

- По ряду предметов уточняются только отдельные критерии оценивания. По математике, биологии, химии, информатике и ИКТ, иностранным языкам изменений нет, – отметил Рафис Бурганов.

КТО МОЖЕТ СДАТЬ ЕГЭ ДОСРОЧНО?

Досрочный период ЕГЭ-2020 будет проходить с 20 марта по 13 апреля.

Традиционно раньше всех единый госэкзамен сдают выпускники прошлых лет или выпускники ссузов. Кроме того, такая возможность есть и выпускников школ, которые во время основного периода сдачи ЕГЭ будут отсутствовать по уважительным причинам. К последним относятся: участие в российских или международных соревнованиях, прохождение лечения или намерение продолжать образование за границами России.

РУССКИЙ ЯЗЫК ВЫПУСКНИКИ СДАДУТ 28 МАЯ, МАТЕМАТИКУ - 1 ИЮНЯ

Основной период ЕГЭ-2020 запланирован с 25 мая по 29 июня. В первый экзаменационный день, 25 мая, пройдет экзамен по географии и литературе, в этом году к ним добавляется ЕГЭ по информатике и ИКТ.

Обязательный экзамен по русскому языку состоится 28 мая, по математике – 1 июня. Для сдачи устной части экзамена по иностранным языкам выделено два дня – 15 и 16 июня. Для тех, кто не смог сдать ЕГЭ вовремя по уважительной причине в основные дни или же выбрал совпадающие по срокам сдачи предметы, предусмотрены резервные экзаменационные дни с 19 июня.

- Ежегодно последний день основного периода сдачи ЕГЭ становится единым резервным – 29 июня можно будет сдать экзамен по любому предмету, – уточнил глава Минобрнауки Татарстана.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ПРЕДМЕТ НА ВЫБОР

Не первый год подряд лидером среди предметов по выбору у школьников является обществознание, на втором месте – естественно-научные предметы: физика, химия и биология.

- Ежегодно увеличивается количество выпускников 11 классов, и, соответственно, увеличивается количество выбранных предметов. Вместе с тем в абсолютных числах по сравнению с 2019 годом произошло снижение количества участников ЕГЭ по физике на 89 и химии на 4, – рассказал Рафис Бурганов.

ПЛОХО СДАЛ - НЕ ПОЛУЧИЛ АТТЕСТАТ

Что касается проходного балла, то выпускнику для получения аттестата необходимо набрать не менее 70 баллов по русскому языку и математике профильного уровня или 5 баллов по математике базового уровня.

- Если выпускник, претендующий на медаль и аттестат с отличием, с первой попытки не преодолел минимальный порог по обязательным предметам, право получить аттестат с отличием и медаль он теряет, - подчеркнул Бурганов.

Что касается основного государственного экзамена (ОГЭ) в 9 классе, то досрочный период будет проведен с 21 апреля по 16 мая, основной стартует с 22 мая. В резервные дни основного периода с 20 по 30 июня ОГЭ пересдают девятиклассники, получившие не более двух неудовлетворительных результатов из четырех, а также пропустившие или не завершившие экзамен по уважительной причине.

НАРУШЕНИЙ С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

Во время проведения ЕГЭ-2020 все пункты проведения экзаменов будут оснащены камерами видеонаблюдения и металлоискателями. Каждую аудиторию на портале будут просматривать онлайн-наблюдатели регионального и федерального уровня.

Как отметил Рафис Бурганов, с каждым годом нарушений при проведении экзаменов в Татарстане становится меньше.

- И на ОГЭ, и на ЕГЭ видеонаблюдение охватывает всю площадь аудиторий. Практика показывает, что нарушений из года в год меньше – к школьникам приходит осознание, что нужно надеяться только на себя, а шпаргалка может только навредить, – заключил глава Минобрнауки Татарстана.