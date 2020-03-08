2020-03-08T23:50:13+03:00
Спорт

«Рубин» впервые проиграл при Слуцком и теперь всего в двух очках от последнего места

Казанцы уступили в «волжском дерби» [фото]
Алина НИЗАМОВА
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«Рубин» идёт на 14 месте.«Рубин» идёт на 14 месте.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В матче 21 тура чемпионата России «Рубин» проиграл дома «Крыльям Советов» со счетом 0:1. Для казанского клуба эта игра стала первой под руководством Леонида Слуцкого на своём поле. В прошлом туре казанцы сыграли вничью на выезде с «Тамбовом», так что победа для хозяев была важна как никогда.

Для казанского клуба эта игра стала первой под руководством Леонида Слуцкого на своём поле. Фото: Алина НИЗАМОВА

Для казанского клуба эта игра стала первой под руководством Леонида Слуцкого на своём поле.Фото: Алина НИЗАМОВА

К тому же матчи с «Крыльями Советов» – традиционно самые принципиальные для команды. К примеру, в игре первого круга фанаты обеих команд подрались в Самаре. В Казань поддержать своих приехало довольно много фанатов. Визуально их было даже больше, чем местных болельщиков на фанатском секторе «Рубина».

В Казань поддержать самарцев приехало довольно много фанатов. Фото: Алина НИЗАМОВА

В Казань поддержать самарцев приехало довольно много фанатов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Впервые на Центральном стадионе Казани появилась система видео ассистента рефери (ВАР). И сразу же в первом матче арбитр встречи Владимир Москалёв не раз к ней обратился. В середине тайма одна из атак «Крыльев» завершилась прострелом с фланга. Мяч попал в защитника «Рубина» Пабло Сантоса и улетел за линию поля. Когда все игроки приготовились к исполнению углового, Москалёв характерным жестом показал, что слушает подсказки помощника по связи.

Впервые на Центральном стадионе Казани появилась система видео ассистента рефери (ВАР). Фото: Алина НИЗАМОВА

Впервые на Центральном стадионе Казани появилась система видео ассистента рефери (ВАР).Фото: Алина НИЗАМОВА

На повторе было четко видно, что мяч попал в руку бразильскому защитнику «Рубина». После нескольких минут переговоров главный арбитр внезапно отменил угловой, но и не дал пенальти. Жестом руки он показал угловой, но для зрителей на стадионе никто ничего не объяснил.

Своим голом в концовке тайма ответили «Крылья Советов». Фото: Алина НИЗАМОВА

Своим голом в концовке тайма ответили «Крылья Советов».Фото: Алина НИЗАМОВА

Пришлось домысливать, что в начале атаки игрок «Крыльев» был вне игры. Через несколько минут «Рубин» забил первый гол при Слуцком в матчах чемпионата России. Снова в центре внимания оказался Сантос. Когда игроки «Рубина» отпраздновали взятие ворот, а «Крылья» приготовились к розыгрышу мяча в центре поля, Москалёв снова взял паузу для ВАР.

Снова в центре внимания оказался Сантос. Фото: Алина НИЗАМОВА

Снова в центре внимания оказался Сантос.Фото: Алина НИЗАМОВА

В этот раз судья сам подбежал к специальному установленному на бровке монитору. Комизма ситуации добавило то, что основной экран вышел из строя, и арбитру пришлось досматривать эпизод на резервном «телевизоре». В итоге гол «Рубин» был отменён. Опять же – причина для болельщиков на стадионе осталось неизвестной. Оказалось, что во время подачи полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия был в офсайде и мешал одному из защитнику самарцев вступить в борьбу за мяч. Судя по всему, решение Москалёва отменить гол было правильным.

В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде против тульского «Арсенала». Фото: Алина НИЗАМОВА

В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде против тульского «Арсенала».Фото: Алина НИЗАМОВА

Своим голом в концовке тайма ответили «Крылья Советов». Денис Попович переиграл Юрия Дюпина – даже ВАР не повлиял на этот гол. Но и на этом богатый на события первый тайм не закончился. Уже в добавленное арбитром время Кварацхелия совершил грубый фол в центре поля против Дмитрия Кабутова. Арбитр показал ему жёлтую карточку, которая стала второй в матче, и удалил грузина с поля.

Хвича Кварацхелия уходит с поля. Фото: Алина НИЗАМОВА

Хвича Кварацхелия уходит с поля.Фото: Алина НИЗАМОВА

После перерыва «Рубин» начал давить на гостей, несмотря на численное меньшинство. Но самый опасный момент тайма снова создали «Крылья». В середине второй половины Дюпин дважды спас свою команду за несколько секунд. Сначала он в эффектном прыжке перевёл мяч в штангу, а затем сразу справился с добиванием, переведя мяч на угловой.

Юрий Дюпин у ворот соперника. Фото: Алина НИЗАМОВА

Юрий Дюпин у ворот соперника.Фото: Алина НИЗАМОВА

За 10 минут до конца матча Москалёв уровнял составы. Олег Данченко обыграл на фланге Антона Зиньковского и упал, на что судья отреагировал свистком. За этот фол арбитр показал Зиньковскому жёлтую карточку, ставшую второй, хотя ни один повтор не показал, задел ли вообще игрок «Крыльев» футболиста «Рубин».

Олег Данченко обыграл на фланге Антона Зиньковского и упал. Фото: Алина НИЗАМОВА

Олег Данченко обыграл на фланге Антона Зиньковского и упал.Фото: Алина НИЗАМОВА

Но даже в равных составах казанцы не смогли сравнять счёт. Второй матч подряд команда заканчивает без голов. «Рубин» Слуцкого пока идёт без побед, а в последний раз команда побеждала вовсе в октябре ещё при Романе Шаронове.

Даже в равных составах казанцы не смогли сравнять счёт. Фото: Алина НИЗАМОВА

Даже в равных составах казанцы не смогли сравнять счёт.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Достаточно сложно комментировать сегодняшний матч, потому что в течение первого тайма уже случилось несколько эпизодов, которые повлияли на дальнейший ход встречи. Это касается и отмененного гола после ВАР, и пропущенного мяча в достаточно, на мой взгляд, полукурьезных обстоятельствах, и удаления Кварацхелии за два нарушения, абсолютно непонятных в центре поля, – прокомментировал игру Слуцкий. – После этого пытались героически изменить ситуацию, пытались доминировать, не бросили весла, продолжали играть. Но не хватило нам ни игрового, ни кадрового потенциала, чтобы сравнять счет в этой игре.

Леонид Слуцкий. Фото: Алина НИЗАМОВА

Леонид Слуцкий.Фото: Алина НИЗАМОВА

«Рубин» идёт на 14 месте, имея столько же очков, сколько у находящегося в зоне вылета «Ахмата». А замыкающий турнирную таблицу «Сочи» отстаёт всего на два очка. В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде против тульского «Арсенала». Игра пройдёт 14 марта и начнётся в 19:00 по московскому времени.

В матче 21 тура чемпионата России «Рубин» проиграл дома «Крыльям Советов». Фото: Алина НИЗАМОВА

В матче 21 тура чемпионата России «Рубин» проиграл дома «Крыльям Советов».Фото: Алина НИЗАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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