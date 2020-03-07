2020-03-07T09:36:55+03:00
Спорт

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» благодаря дублю воспитанника нижнекамского клуба

До выхода в следующий раунд плей-офф казанцам осталась одна победа [фото, видео]
Алина НИЗАМОВА
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Дубль в овертайме оформил Эмиль Галимов.Дубль в овертайме оформил Эмиль Галимов.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В третьем матче ¼ финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Ак Барс» на выезде оказался сильнее «Нефтехимика» (2:1 ОТ).

Болельщики «Ак Барса» на выезде. Фото: Алина НИЗАМОВА

Болельщики «Ак Барса» на выезде.Фото: Алина НИЗАМОВА

После двух побед подряд в Казани «Ак Барса» отправились на две встречи в Нижнекамск. В столице Татарстана без проблем справился с соперником с общим счётом 7:2, но на берегу Камы казанцы столкнулись с проблемами.

На берегу Камы казанцы столкнулись с проблемами. Фото: Алина НИЗАМОВА

На берегу Камы казанцы столкнулись с проблемами.Фото: Алина НИЗАМОВА

Два периода команды не могли отличиться голами. В итоге открыть счёт удалось форварду Эмилю Галимову в начале третьего периода. Хозяева до последнего пытались сравнить счёт, и за три минуты до конца основного времени им это удалось – шайба на счету Ильдара Шиксатдарова.

Два периода команды не могли отличиться голами. Фото: Алина НИЗАМОВА

Два периода команды не могли отличиться голами.Фото: Алина НИЗАМОВА

Однако решающее слово осталось за хозяевами. Дубль в овертайме оформил Галимов. Для форварда это уже третья шайба. Всего в серии между татарстанскими командами у него уже четыре очка. Примечательно, что Эмиль – воспитанник «Нефтехимика». В прошлом сезоне он был капитаном, а сейчас забивает бывшим партнёрам на родном льду.

Эмиль Галимов. Фото: Алина НИЗАМОВА

Эмиль Галимов.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Я здесь начинал – до сих пор помню, как открывали этот стадион. Приятно здесь играть перед родными болельщиками. Много родственников пришли сегодня, хотел их порадовать. Спасибо Нижнекамску за такую хорошую атмосферу, – отмечал после матча главный герой встречи.

Теперь «Нефтехимику» может помочь только чудо. В серии до четырёх побед «Ак Барс» повёл со счётом 3 – 0. За 11 лет существования КХЛ лишь однажды команда смогла переломить ход серии, уступив в первых трёх матчах (это удалось СКА в финале Западной конференции в 2015 году).

В серии до четырёх побед «Ак Барс» повёл со счётом 3 – 0. Фото: Алина НИЗАМОВА

В серии до четырёх побед «Ак Барс» повёл со счётом 3 – 0.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Конечно, очень тяжёлая игра. Жаль, что не дотерпели – немного было у Нижнекамска шансов именно в третьем периоде, один, может быть, два. И пропустили эту атаку – конечно, жаль. Но два периода была хорошая игра, были моменты как с одной, так и с другой стороны. Думаю, что вратари выглядели сегодня на пять с плюсом. В овертайме нам повезло, удача – мы поджимали, поджимали, боялись контратаки, вот этого выхлеста. Но рисковали, ребята молодцы, – прокомментировал игру главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

Дмитрий Квартальнов. Фото: Алина НИЗАМОВА

Дмитрий Квартальнов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Четвёртая встреча между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» также пройдёт в Нижнекамске. Матч состоится 8 марта и начнется в 17:00 по московскому времени.

Четвёртая встреча пройдёт в Нижнекамске 8 марта. Фото: Алина НИЗАМОВА

Четвёртая встреча пройдёт в Нижнекамске 8 марта.Фото: Алина НИЗАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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