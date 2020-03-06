2020-03-06T18:49:05+03:00
Общество

8 Марта в Казани: праздничная программа в городских музеях

Жителей и гостей города ждут концерты, квесты и разнообразные мастер-классы
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org
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Музеи Татарстана подготовили праздничную программу в честь Международного женского Дня. Жителей и гостей Казани ждут концерты, квесты и разнообразные мастер-классы. Все воскресенье, 8 марта, вход для дам будет бесплатным.

7 МАРТА. ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ – КАЗАНЬ»

В течение дня в субботу, 7 марта, в центре «Эрмитаж-Казань» будет проходить тематическая экскурсия «Золотые годы: мода, кино, женщины» и акция «Женские секреты».

С 14.00 до 15.00 там пройдет праздничная лотерея. Также в 14.00 гости «Эрмитажа» смогут поучаствовать в мастер классе «Цветы для мамы».

7 МАРТА. ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ «МАНЕЖ».

Весь день 7 марта в казанском выставочном зале «Манеж» будет проходить мастер-класс по рисованию в технике эбру. А в 14.00 там начнется тематическая программа.

7 МАРТА. МУЗЕЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

С 10.00 до 16.00 горожан в музее естественной истории ждет выставка декоративных голубей. Параллельно с этим – в 12.00 – там начнется мастер-класс по графике «Весенняя мелодия» от творческого пространства «Арт-школа», а в 15.00 – мастер-класс по созданию броши и фоамирана «Весеннее вдохновение».

В музее исламской культуры 7 марта также проведут мастер-класс. В 14.00 там будут обучать технике декупажа. В музей истории Благовещенского собора в 15.00 начнется бесплатная экскурсия. Тоже самое, но в 13.00 ждет посетителей музея истории государственности Татарстана.

8 МАРТА. НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ТАТАРСТАНА

В 11.00 в национальном музее Татарстана начнет работать площадка «Весенний вернисаж». На ней до 15.00 можно будет своими руками сделать необычный подарок: изделие из глины, цветок из бумаги, украшение из бисера.

В 12.00 начнется семейная квест-игра «Камни судьбы». На то, чтобы ее пройти, командам будет дан один час.

После, с 13.00 до 13.30 в музее состоится концерт Ансамбля морского собрания Татарстана «Экипаж – одна семья».

В 13.30 концерт сменит программа профессора ЮНЕСКО по культуре народного артиста региона Ильсура Сафина

- Праздничными в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» будут все выходные. В программе тематические экскурсии, часть из них будет бесплатной; музыкальные поздравления, в том числе от Росгвардии Татарстана; семейные игровые программы, научное шоу и диагностика ювелирных украшений, - отмечают в пресс-службе Минкульта Татарстана.

8 МАРТА. ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ-КАЗАНЬ»

Не оставит женщин без подарков 8 Марта и Центр «Эрмитаж-Казань». Праздник там начнется в 13.00 с семейной программы «Family travel» на выставке «Матисс. Пикассо. Шагал… Искусство Западной Европы 1910 – 1940-х годов в собрании Эрмитажа».

В течение всего воскресенья там вновь будет проходить акция «Женские секреты» и тематическая экскурсия «Золотые годы: мода, кино, женщины».

Также тематические мероприятия пройдут в выставочном зале «Манеж», где праздничная программа начнется в 14.00; в музее исламской культуры, где в это же время состоится мастер-класс по витражу; в музее истории Благовещенского собора, где в 11.00 гостей будут учить древнерусской каллиграфии. В музее Пушечного двора в 11.00 начнется мастер-класс «Волшебная открытка», в 12.00 – «Пейп-арт. Весенние цветы», а в 15.00 – бесплатная экскурсия по выставке «Оружейная кладовая».

В музее истории государственности Татарстана 8 марта в 13.00 состоится экскурсия «Медовая ловушка», а в музее естественной истории республики в 10.00 – диагностика ювелирных украшений.

9 МАРТА. ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ-КАЗАНЬ»

Праздник не закончится и в понедельник, 9 марта. В течение всего дня в центре «Эрмитаж-Казань» будет вновь проходить акция «Женские секреты».

- Приятный сюрприз для милых дам подготовил и Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан: комплимент при приобретении входного билета на посещение Национальной художественной галереи "Хазинэ" и Галереи современного искусства, - отмечают в Минкульте Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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