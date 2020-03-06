2020-03-06T13:25:24+03:00
Общество

Чудом выживший после удара током парень из татарстанского интерната нуждается в одежде и общении

Сейчас 16-летний Георгий Трусов находится в казанском хосписе
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба казанского хосписаФото: пресс-служба казанского хосписа
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В казанский хоспис приехал 16-летний Георгий Трусов. Несколько месяцев до этого он провел в Ожоговом центре Нижнего Новгорода, в котором оказался после удара током. Дело в том, что парень из интерната Дербышек вскарабкался на столб линии электропередач, где и получил травму.

- То, что он выжил после такого – само по себе чудо. В выписке от врачей – перечисление серьезнейших травм, среди которых ожог 70% поверхности тела, ожоговый шок III степени, ушибы и переломы со смещением, - отмечают в казанском хосписе.

Сотрудники учреждения сообщают, что мальчику нужна одежда и общение. Дело в том, что Георгия никто не навещает. Мама мальчика была лишена родительских прав, именно поэтому он и оказался в интернате.

- И как бы мы ни старались поддержать и развеять его, у нас пока не очень получается победить чувство полного одиночества. А с таким настроением выздоровление затягивается надолго, - признаются медики.

"Комсомолка" связалась с казанским хосписом. Оказалось, что одежду Георгию будет покупать их штатный психолог.

- Сейчас мы собираем деньги. Мальчику нужны футболки, майки, штаны, куртка, носки. Одежду с рук мы не принимаем, потому что она может не подойти Георгию. После травмы мальчик хромает, у него не сгибается одна нога. Потому здесь нужно подбирать вещи конкретно под него, - объяснили "Комсомолке" в хосписе, - Кроме того, не лишним будут какие-нибудь гаджеты, ну или что там любят мальчишки. Может это его повеселит.

Сейчас в хосписе ищут волонтеров, готовых помочь парню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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