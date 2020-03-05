2020-03-05T19:03:03+03:00
Происшествия

Под Казанью из-за столкновения двух грузовых поездов с рельсов сошли шесть вагонов

На месте работают сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Приволжское следственное управление на транспортеФото: Приволжское следственное управление на транспорте
Изменить размер текста:

В этот четверг около четырех часов дня под Казанью в восточном парке ж/д станции Юдино Горьковской железной дороги произошло боковое столкновение двух грузовых поездов. С рельсов сошли шесть пустых вагонов, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте.

- По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Задержки движения пассажирских поездов нет. На место направлен восстановительный поезд, - сообщили в МЧС Татарстана.

По словам очевидцев, сошедшие вагоны едва не раздавили рабочие будки вместе с людьми. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

На место происшествия также прибыли сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте. Они устанавливают обстоятельства ЧП. По итогам проведенной ими проверки будет вынесено решение возбуждать по данному факту уголовное дело или не возбуждать.

Шесть вагонов сошли с рельсов под Казанью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В рейтинге "неверных" городов России Казань оказалась на предпоследней строчке
В Казани нашли 13 нелегальных торговых павильонов, теперь их снесут
В Ульяновске девушка трижды за день поверила мошенникам и лишилась более 90 тысяч рублей
В Казани застроят территорию бывшего военного госпиталя на улице Карла Маркса
В Татарстане нашли живым мужчину, страдающего потерей памяти
В Тинчуринском театре открылась выставка картин
В Казани выявлено ухудшение здоровья у школьников
В Татарстане нашли живым Иршата Хайруллина, который нуждается в медицинской помощи
Погода на 8 марта 2020 в Татарстане: сильный ветер, а также мокрый снег и дождь
Татьяна Казакова вернулась в Минкульт Чувашии на должность замглавы ведомства
В Татарстане сельским жителям начали раздавать фонарики
С 16 марта в Казани на Сибирском тракте частично ограничат движение машин
Президент Татарстана на встрече с главой МИД Сербии высказался за прямое авиасообщение с Белградом