Под Казанью из-за столкновения двух грузовых поездов с рельсов сошли шесть вагонов

В этот четверг около четырех часов дня под Казанью в восточном парке ж/д станции Юдино Горьковской железной дороги произошло боковое столкновение двух грузовых поездов. С рельсов сошли шесть пустых вагонов, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте.

- По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Задержки движения пассажирских поездов нет. На место направлен восстановительный поезд, - сообщили в МЧС Татарстана.

По словам очевидцев, сошедшие вагоны едва не раздавили рабочие будки вместе с людьми. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

На место происшествия также прибыли сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте. Они устанавливают обстоятельства ЧП. По итогам проведенной ими проверки будет вынесено решение возбуждать по данному факту уголовное дело или не возбуждать.