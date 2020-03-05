Красиво, необычно, экологично: что ищут покупатели десертов

Поводом для встречи 3 марта стал запуск на рынок необычной сладости - фитомармелада. Руслан Есаулов, заместитель генерального директора АО «Эссен Продакшн АГ» по производству, рассказал журналистам историю создания новинки:

«Фитомармелад - это наша последняя разработка, ей всего полгода. В его составе концентрированный натуральный сок, пектин и фитокомпонент - ароматные травы.

Джемы - это уже полюбившийся покупателям продукт с «иностранной» ноткой, но джемов в магазинах предлагается очень много, и нам хотелось предложить покупателям что-то иное.

Стали рассуждать. Джем - это продукт с кусочками ягод. Если без них - просто загустить ягодный или фруктовый сок, - получится желе, которым потребителей не удивишь. Твердый мармелад в виде фигурок тоже не нужен. Значит, нужен продукт на стыке этих трех форм. Помимо натурального сока, который «отвечает» за вкус, добавили в рецепт экстракты трав, которые дают глубокий аромат и послевкусие, а также сами травы - листочками или в виде семян. Так получился фитомармелад».

В состав некоторых видов новинки вошли семена белого и черного чиа. Они сегодня считаются суперфудом, так как являются концентратом полезных веществ и очень ценятся приверженцами здорового образа жизни. Красители же и ароматизаторы не применяются. За желеобразную текстуру отвечает растительный пектин - никакого животного желатина.

Стеклянный стакан коктейльной формы может быть использован в дальнейшем для сервировки стола - экологичный подход в действии.

БЛАГОРОДНЫЙ ВКУС СТОИМОСТЬЮ 800 ТЫСЯЧ ЕВРО

Прозрачно-звонкое стекло, в которое будто поймали лучики теплого солнца... Волну с сияющими рыбками... Душу томного темного бархата… Роскошные ароматы с насыщенными звучаниями. И, наконец, вкусы - их целая палитра, такие же ярких и непохожих друг на друга, как оттенки в радуге.

Экзотический, с перчинкой «Ананас + Базилик», «Гранат + Мята» с гранатовым соком, ностальгический «Облепиха + душица», пряный «Грейпфрут + розмарин» с семенами чиа, благородный «Вишня + липовый цвет» с семенами чиа.

Дегустация фитомармелада торговой марки «Махеев» на пресс-завтраке прошла почти как на производстве - с таблицами и оценками, с записью впечатлений и выводами.

Технологи советовали не торопиться. Сначала оценить игру света на гранях, число которых, кстати, продумано, как у бриллианта. А прежде чем пробовать вкус, оценить сконцентрировавшийся под крышечкой аромат.

Вкус лучше дегустировать не «соло», а вместе с блинчиками, сырниками тостами, так же как варенье мы редко едим само по себе. Или положить ложечку фитомармелада в чай.

Кстати, выводы по итогам дегустации оказались неожиданными для работников производства: рассчитывали на одни предпочтения, получились другие. Хитами у журналистов оказались «Грейпфрут + розмарин» и «Вишня + липовый цвет», оба с семенами чиа. И это тоже отражение тренда - сложно заранее предсказать, чему в итоге отдаст предпочтение потребитель, прокомментировали представители АО «Эссен Продакшн АГ».

Специалисты пищевой индустрии раскрыли некоторые секреты создания достойного продукта.

- Благодаря технологии бережливого приготовления ароматные травы и семена не теряют своих свойств - не становятся разваренными, не теряют форму. Сложный вопрос - как сохранить семена во взвешенном состоянии, ведь в жидкости (фитомармелад сначала представляет собой жидкость) они либо всплывают, либо тонут. А вот тут уже включается наше умение, отточенное годами работы, - отмечает Руслан Есаулов. - Вкус же фитомармелада во многом определяется концентрированным соком, и мы работаем с лидерами индустрии - теми, кто умеет делать соки красивыми и вкусными.

Стоимость разработки десерта и импортного оборудования для его производства - около 800 тысяч евро.

Главный ожидаемый покупатель фитомармелада - это женщины 25 - 45 лет, которые традиционно закупают продукты для своей семьи. Именно они чаще всего берут в магазине джемы и другие похожие десерты.