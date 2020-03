Солнечно, весело и вкусно!

«БЛИНЧИКИ НЕ ПРОДАЮТСЯ!»

«Мороз и солнце, день чудесный» - таким выдался воскресный день 1 марта. Но на площадке «Комсомольской правды» было жарко с самого утра.

Звонкие голоса солисток фолк-шоу-группы Devitsa («Девица»), выступавших на площадке «Комсомольской правды» у главной аллеи праздника, были слышны уже с самого входа. Да так, что хотелось им подпевать. Еще бы - звучали хиты советского времени и любимые народные песни.

Других гостей привлекал запах блинов с пылу с жару, и к гостеприимно накрытым работниками Казанского молочного комбината столам быстро выстроилась очередь. К слову сказать, пункт горячего питания - стратегически важный на морозном воздухе! - работал много часов подряд. Там можно было продегустировать продукцию комбината и подкрепиться румяными блинами со сметаной или творогом - кто как любит. «Блинчики не продаются, они детям так даются», - процитировал кто-то детскую считалку. И действительно, для всех желающих угощение было бесплатным.

«Здесь солнышко, весело и вкусно!» - отметила выбор площадки гостья праздника Марина с дочкой Настей, приехавшие сюда с улицы Комарова.

ПАПЫ СТАРАЛИСЬ

Поддержав силы перекусом, дети и их родители шли на танцевальную площадку, где их ждал целый каскад заданий и конкурсов сначала от Дарьи Артемьевой, солистки фолк-шоу-группы, а затем от ведущей Эллины Тагировой. В итоге танцевал и стар, и млад.

- Ребята, кто-нибудь знает, что такое танцевальный баттл? Ничего себе - все знают, что ли?! Сейчас мы его тут устроим! Так будем танцевать, что весь лед растопим на Лебяжье! Команда слева - в линейку встаем, команда справа - тоже! Задача - перетанцевать друг друга!

Итак, у нас две команды - «Суповой набор» и команда «Труселя»! Приготовились!.. - под смех детей давала инструкции Эллина.

Было и перетягивание каната (мальчишки всех возрастов против девчонок), и загадки. «Жил в бутылке сотни лет, наконец увидел свет. Бородою весь оброс… Кто же это?» - «Дед Мороз!» - закричало большинство в рифму, и только самые смекалистые - «Джинн».

Выполняла ребятня и задание замереть «Манекен челлендж».

- Посмотрите, даже папы не моргают и не дышат! Достойны призов за старание! - заметила ведущая.

Самые отличившиеся дети и взрослые получали призы от партнеров праздника - компаний «Топтыжка», «Молочная речка», «Ундоровская минеральная вода «Волжанка» - и сладкие презенты от «Комсомольской правды».

Получила подарки и 10-летняя Амина, которая замечательно импровизировала. - Я занималась брейк-дансом в студии, но сейчас уже не хожу, - с сожалением рассказала она. А вот умение осталось, и зрительские симпатии тоже! Кстати, скромняги, которые пока побоялись заявить о себе, и их родители тоже не остались без подарков.

Для взрослых драйва тоже хватало: чего стоит один только танцевальное сражение между родителями и детьми. Или бой «великолепной четверки» финалистов, когда надо было танцевать вприсядку, не жалея подметок! Награду финалисты (и другие активисты праздника) получили достойную - сертификаты по 1000 рублей от бренда «Бани Деревенька».

- Ни разу не была там. Очень хочу сходить! - призналась «Комсомольской правде» финалистка Наталья. И правда, ни к чему затягивать, ведь «Бани Деревенька» - место, где можно очистить кожу и тело, отдохнуть душой, вернуть энергию жизни. Это легкий пар с ароматными травами, свежая купель, возможность встретиться с друзьями или коллегами за шашлыками.

Папы-мамы-бабушки с удовольствием участвовали и в других заданиях, например, играли в старинную русскую игру «Ручеек». Несколько раз в течение праздника самых заводных и ярких взрослых награждали ценными призами - блинницами Kukmara («Кукмара»). Кукморский завод металлопосуды - один из ведущих российских производителей литой алюминиевой антипригарной посуды, известный на рынке много десятилетий. Посуда ТМ Kukmara - это высокое качество по доступным ценам, современный дизайн, повышенная прочность.

Взрослые и дети с удовольствием фотографировались в фотозоне, оформленной в стилистике праздника. Ее создали в студии декора и флористики We Do Decor («Ви До Декор»), специализирующейся на декоре свадеб, юбилеев и детских дней рождения, а также банкетной и корпоративной флористике. Кстати, We Do Decor предлагает весьма выгодные цены на букеты к 8 Марта.

ТАЛАНТЫ ИЗ НАРОДА ПЕРЕИНАЧИЛИ «РЕПКУ»

Тем временем на полевой кухне Казанского молочного комбината начался мастер-класс шеф-повара Марата Валиева. Он рассказал свой рецепт блинов:

- Яйца, хорошее молоко, немного соли, мука - но никакой соды. В тесто положить чуть-чуть растительного масла, а смазывать блины щедро - сливочным. Видите, даже на ветру блины вкусными получаются.

Большие стопки блинов были приготовлены заранее, и все равно через 2,5 часа праздника повару пришлось испечь на трех сковородках около 250 блинов.

Двухлетний Оскар пришел на Масленицу впервые.

- Мы обошли все пятачки, но ему нравится там, где музыка и песни, - рассказала его мама Анастасия. - Теперь вот за блинами пришли. Продукцию комбината прекрасно знаем, берем чаще всего молоко и творог.

А в это время на основной площадке разыграли осовремененную сказку «Репка». Под смех зрителей Мышку сыграл статный мужчина в очках.

И дальше снова - песни, танцы, конкурсы, призы и снова призы. За «масленичное» настроение отвечали участники фолк-шоу-группы Devitsa, которые исполняли русские народные песни в современной обработке. А что касается призов, среди них были, например, сувениры от «Топтыжки». Кстати, веселый мишка весь праздник развлекал детей - танцевал, водил хороводы, подбадривал самых маленьких, фотографировался с малышней.

Дети и взрослые влет разбирали полезную минеральную воду от Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка».

А над площадкой «Комсомольской правды», пестревшей в этот день цветастыми платками, снова гимном зазвучала лиричная «Гляжу в озера синие». И снова гости подпевали, а затем собрались в хоровод - народный праздник продолжался.

«Комсомольская правда» благодарит администрацию Кировского и Московского районов города Казани за предоставленную площадку и организованное гулянье.

А мы хотим напомнить, что это не последний праздник, подготовленный «Комсомолкой», - впереди еще много интересного! Следите за нашими новостями в газете «Комсомольская правда» и на сайте kazan.kp.ru.