«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и без Капитана Татарстана: казанцы начали плей-офф КХЛ

В первом матче одной четвертой финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:1.

Болельщики «Ак Барса» и картонный Зарипов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Особую атмосферу плей-офф казанский клуб заготовил еще до стартового вбрасывания. На днях клуб объявил о запуске новой маркетинговой кампании – Капитан Татарстан. В его образе выступил капитан «барсов» Данис Зарипов. Вместо шлема у него тюбетейка, а в руках – щит в виде эчпочмака.

Граффити Зарипова.Фото: Алина НИЗАМОВА

В таком виде он появился на льду в январском Матче звезд КХЛ, а в день матча с «Нефтехимиком» огромное граффити с его изображением нарисовалось на одном из домов прямо напротив «Татнефть Арены». Внутри спортивного комплекса на трибунах зрителей развлекал переодетый в суперкостюм хоккеиста человек.

Внутри спортивного комплекса на трибунах зрителей развлекал переодетый в суперкостюм хоккеиста человек.Фото: Алина НИЗАМОВА

Но самого Зарипова в матче с нижнекамским клубом не оказалось. Капитан команды в одной из заключительных игр «Ак Барса» в регулярном чемпионате получил ушиб верхней части тела. По сообщению пресс-службы клуба, 38-летний форвард вынужден пропустить ещё пару недель. Так что казанцы проведут всю серию с «Нефтехимиком» без своего лидера.

К середине первого периода казанцы уверенно вели в счёте.Фото: Алина НИЗАМОВА

Но, судя по первой игре, команда не заметила потери Зарипова. К середине первого периода казанцы уверенно вели в счёте – по шайбе забросили Мэттью Фрэттин и Эмиль Галимов. Через пару минут после второй шайбы хозяев площадки гости отыгрались благодаря точному броску Марата Хайруллина. Как позже показала игра, этот гол стал единственным для клуба из Нижнекамска.

Казанцы проведут всю серию с «Нефтехимиком» без своего лидера.Фото: Алина НИЗАМОВА

Зато Галимов засветился и после перерыва. Правда, на этот раз для срыва аплодисментов с трибун воспитаннику «Нефтехимика» не пришлось участвовать в голевой атаке против родной команды. В середине второго периода Эмиль сцепился в драке с бывшим партнером Павлом Порядиным. Обоих пришлось разнимать судьям. Их бой в итоге самым зрелищным событием второго отрезка.

Сразу после перерыва хозяева упрочили свое преимущество.Фото: Алина НИЗАМОВА

Зато сразу после перерыва хозяева упрочили свое преимущество. Третий гол команды в этом плей-офф забил Михаил Глухов. А ближе к концу встречи дубль и итоговый результат на табло установил Фрэттин. Более 6,5 тысяч зрителей наблюдали за стартовой победой команды Дмитрия Квартальнова.

Дубль и итоговый результат на табло установил Мэттью Фрэттин.Фото: Алина НИЗАМОВА

Сам тренер казанцев на послематчевой пресс-конференции назвал игру с соседями по республике тяжёлой.

– Нижнекамск был заряжен, они играют очень агрессивно, в зоне нашей обороны играли. Мы просили ребят не разворачивать атаки, но как только мы играли неправильно, нас в каких-то моментах накрывали. Тимур Билялов (вратарь «Ак Барса» – прим.ред.) неплохо сыграл, оборона тоже – находились на линии броска. Тяжёлые два периода, в третьем забили в большинстве и выиграли его 2:0. Это хорошо, – прокомментировал Квартальнов свой первый матч в плей-офф с «Ак Барсом».

Дмитрий Квартальнов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Длинной паузы у команд не будет. Уже через день, 4 марта, соперники снова встретятся в «Татнефть Арене». Вторая игра начнется в 19:00 по московскому времени. Напомним, что серия продлится до четырех побед одной из команд. После двух игр в Казани команды проведут еще две встречи в Нижнекамске.