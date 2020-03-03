2020-03-03T18:34:10+03:00
Происшествия

В Чебоксарах на уроке физкультуры в бассейне утонула 13-летняя девочка

Причиной гибели могло стать заболевание ребенка
Мария ЛУКОЯНОВА
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Во время плавания школьнице стало плохо и она захлебнулась.Во время плавания школьнице стало плохо и она захлебнулась.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В этот вторник, 3 марта, урок физкультуры для семиклассников чебоксарской гимназии №1 на улице Эльгера закончился трагедией. Во время занятий в бассейне погибла 13-летняя школьница.

Класс занимался плаванием, когда одной из девочек стало плохо. Это заметил педагог, который сразу вытащил ребенка из воды и вызвал "скорую".

- Однако несмотря на все меры, принятые сотрудниками скорой медицинской помощи, прибывшими по этому сообщению, девочка скончалась, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Чувашии. - На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты, по данному факту проводится доследственная проверка.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства, которые привели к трагедии. Для установления точной причины смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также тщательно проверяется информация о том, что девочка страдала врожденным заболеванием, вследствие которого она и погибла. В связи с этим поднят вопрос - а мог ли ребенок с таким диагнозом вообще заниматься в бассейне? К слову, проверят и своевременность действий сотрудников школы и медиков "скорой".

Проверка по факту данного ЧП находится на контроле у руководства следственного управления Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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