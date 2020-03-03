В апреле завод «КАМАЗ» не сократит рабочую неделю из-за коронавируса

Стало известно, что сократившиеся поставки запчастей из Китая в связи с коронавирусом не затормозят работу автогиганта Набережных Челнов – завода «КАМАЗ».

Отметим, что до этого на татарстанском предприятии даже выпустили приказ о том, что с 20 апреля рабочие в цехах будут трудиться неполную рабочую неделю. В итоге оказалось, что документ был всего лишь страховкой.

- На заседании штаба по противодействию экономическим последствиям коронавирусу под руководством Сергея Когогина рассматривалась ситуация с поставками комплектующих на апрель. Было доложено, что производство обеспечено на апрель в полном объеме и выполнит апрельский производственный план вовремя. Таким образом, вопрос неполной рабочей недели во второй половине апреля снят, - цитирует корпоративное издание «Вести-КАМАЗА» руководителя пресс-службы завода Олега Афанасьева.

Также было дано пояснение, что приказы о сокращении пятидневной рабочей недели действительно издаются для подстраховки, чтобы в нужный момент помочь предприятию избежать расходов из-за незапланированных простоев. Обычно эти приказы отменяют еще до срока их вступления в силу.