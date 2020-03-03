2020-03-03T18:34:10+03:00
Общество

В апреле завод «КАМАЗ» не сократит рабочую неделю из-за коронавируса

Это могло произойти по причине нехватки запчастей, которые поставляются из Китая
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Рабочие продолжат трудиться в цехах по пять дней в неделю. Фото: vestikamaza.ruРабочие продолжат трудиться в цехах по пять дней в неделю. Фото: vestikamaza.ru
Изменить размер текста:

Стало известно, что сократившиеся поставки запчастей из Китая в связи с коронавирусом не затормозят работу автогиганта Набережных Челнов – завода «КАМАЗ».

Отметим, что до этого на татарстанском предприятии даже выпустили приказ о том, что с 20 апреля рабочие в цехах будут трудиться неполную рабочую неделю. В итоге оказалось, что документ был всего лишь страховкой.

- На заседании штаба по противодействию экономическим последствиям коронавирусу под руководством Сергея Когогина рассматривалась ситуация с поставками комплектующих на апрель. Было доложено, что производство обеспечено на апрель в полном объеме и выполнит апрельский производственный план вовремя. Таким образом, вопрос неполной рабочей недели во второй половине апреля снят, - цитирует корпоративное издание «Вести-КАМАЗА» руководителя пресс-службы завода Олега Афанасьева.

Также было дано пояснение, что приказы о сокращении пятидневной рабочей недели действительно издаются для подстраховки, чтобы в нужный момент помочь предприятию избежать расходов из-за незапланированных простоев. Обычно эти приказы отменяют еще до срока их вступления в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Очнулась в больнице с капельницей в руке»: девушка похудела до 40 килограммов из-за подколов друзей
Она ела по три ложки в день, хотя работала помощником повара, а потом вовсе отказалась от пищи. Врачи чудом спасли сибирячку от инсулиновой комы, а потом ее бросил парень
Новости 24
В Татарстане мужчина, выживший в страшном пожаре, потратил три года, чтобы по этому факту возбудили уголовное дело
Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил ввести региональные льготы для «детей Войны»
В Татарстане суд огласил приговор матери пятерых детей, которая задолжала 1,4 миллиона рублей алиментов
Президент России Владимир Путин назначил начальником УФСИН Татарстана Эдуарда Хиалеева
Рой Джонс-младший посетит турнир по профи-боксу в Казани
Казань вошла в топ-3 «умных городов» России
В казанском «Пивомане» вместо сидра продавали крашенную воду со спиртом
Житель Набережных Челнов одним ударом кулака отправил 17-летнего подростка в смертельный нокаут
Снег для проведения Казанского лыжного марафона-2020 свезут с двух стадионов
В Казани появятся центры фигурного катания и пляжных видов спорта
В Чебоксарах на улице Лукина почти дотла сгорел автомобиль
В Казани на проспекте Победы заработала новая платная муниципальная парковка
4 марта два поселка Приволжского района Казани почти на сутки останутся без воды
В Казани Росреестр Татарстана изменил график приема посетителей
Из-за коронавируса матч баскетбольного Еврокубка между "Монако" и казанским УНИКСом пройдет без зрителей
В Казани два шестиклассника устроили стрельбу в школе
Минздрав Татарстана: состояние эвакуированных из-за коронавируса пассажиров Diamond Princess удовлетворительное
На конкурс Open Innovations Startup Tour в Иннополисе поступило 97 заявок из 15 регионов
В Татарстане у водителя из Челябинска изъяли почти полкилограмма гашиша
4 марта в Приволжском и Советском районе Казани отключат свет
В Йошкар-Оле на "зебре" сбили 71-летнюю пенсионерку
В Казани простились с известным татарским писателем и журналистом Гусманом Гумером
Бесплатный концерт в честь премии TMTV
В Чувашии нашли потерявшегося в лесу 15-летнего парня, все это время его охраняла собака
Жители Казани могут принять участие в выборе мест установки велостанций
В Казани спасатели вытащили из оврага упавшего в него мужчину
В результате столкновения "Гранты", КАМАЗа и маршрутки в Чебоксарах пострадали пять человек
ВТБ запустил торги новым биржевым фондом «ВТБ – Индекс Мосбиржи»
В Чувашии медики спасли задыхавшихся 11-месячного ребенка и 67-летнего пенсионера