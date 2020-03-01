"Делают предложения непристойного характера и пытаются познакомиться": как работается первой в Татарстане "жене на час"

23-летняя жительница Набережных Челнов Людмила разместила на сайте бесплатных объявлений пока оригинальную услугу для Татарстана - «Жена на час». В перечень услуг девушки входит: уборка квартиры, стирка или штопание вещей, совместные покупки продуктов за счет клиента, приготовление от трех до пяти блюд, причем начиная от лепки пельменей и заканчивая тайской кухней.

Также, как говорится в объявлении, за час девушка может приготовить два блюда на целых три дня вперёд. Кроме того, есть у Людмилы и опция совершения совместных прогулок или посещения значимых для клиента мест.

Но и это еще не все. Людмила готова оказать и моральную поддержку, вести разговоры об играх и спорте, спеть под гитару или без музыки. Конечно, все это доступно после оформления заказа первой татарстанской «жены на час».

- Если Вам угодно, то можно разыграть грандиозный скандал с последующим примирением, – не скупиться на предложения Людмила.

Девушка рассказала корреспонденту «Комсомольской Правды-Казань», что клиенты довольно активно обращаются к ней. Правда, есть молодые люди которые просто хотят познакомиться.

- Огорчает одно: делают предложения непристойного характера и пытаются познакомиться, – поделилась с «Комсомолкой» Людмила. - Идея прилетела сама собой, когда пришла к выводу, что «мужей на час» много, а вот «жён на час» мало. Потом узнала, что такая практика есть в Японии, - – Мужчины же сами по себе такие же, как и девушки. Им тоже не хватает общения, внимания, домашней еды, уюта. Пельмени холостякам надоели, убраться в квартире после работы у многих нет сил, носки красиво и качественно заштопать в наше время девушка моего возраста не сможет. Вот и решилась. А почему бы и нет?

Однако все не так гладко. Хоть в самом начале объявления девушка прописала: «Никакого интима», не всех оно останавливает от попыток навязать его.