2020-02-25T13:35:03+03:00
Общество

В Татарстане трудовика уволили после того, как он пьяным упал с верстака

Педагога с более чем 20-летним стажем сняли на видео его же ученики [видео]
Мария ЛУКОЯНОВА
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Педагог упав с верстака сильно ударился головой о пол.Педагог упав с верстака сильно ударился головой о пол.
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Вместо урока труда у учеников Азнакаевской средней школы №7 получился день видеосъемок. Дети запечатлели на камеру мобильного телефона своего учителя. Его поведение из-за мягко говоря нетрезвого состояния стало достоянием общественности. На видео выложенном в соцсетях трудовик Радик Г., сидя на верстаке, что-то невнятно мычал, пытаясь объяснить тему урока или последовательность технологии изготовления какого-то предмета. В качестве указки мужчина использовал отрезок полипропиленовой трубы. Состояние мужчины было таким, что он раскачивался из стороны в сторону. В какой-то момент трудовик завалился назад и упал с верстака, ударившись головой об пол. Все это время дети радостно хихикали, снимая трудовика на мобильный телефон.

В Татарстане пьяный трудовик на уроке упал с верстака.соцсети

Как выяснилось, все произошло еще 13 февраля. Сразу после того, как трудовика заметили пьяным, руководство школы расторгло с ним трудовой контракт.

- В СОШ № 7 Азнакаево» учитель технологии был замечен в нетрезвом состоянии на рабочем месте. По факту случившегося проведено служебное расследование, работник уволен за грубое однократное нарушение Трудового кодекса Российской Федерации, - сообщили в министерстве образования Татарстана.

Известно, что до этого дня Радик Г., имеющий трудовой стаж в 21 год, проработал в Азнакаевской школе пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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