Студенты Мензелинского сельхозтехникума разместили в соцсетях видеролик и настоящий крик о помощи.

"Прошу выложить, не игнорьте. Нам это надоело!

Посмотрите какой у нас воспитатель в общежитий Техникума. Разве это нормально? Нет! Нам уже надоело терпеть этот беспредел с её стороны и оскорбления. Студенты просят о помощи..."

Оказалось, что скандал произошел из-за холодильника. Комендант общежития техникума потребовала от студентов перед отъездом домой на февральские праздники, разморозить старенькие холодильники. Воспитатель же учреждения это указание восприняла, как руководству к прямым действиям.

На видео - комната в общежитии, в кадре два подростка и женщина. Она ведет себя агрессивно - выбрасывает из холодильника, стоящего в комнате, продукты. Те падают на пол, а студенты просят женщину войти в их положение - они готовы сами разморозить: "У нас завтра есть первая пара, мы успеем и холодильник разморозить, и убрать все, и потом домой поедем". Но сердитая воспитатель категорична: "Мне надоело за вами убирать".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="920" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/762793" frameborder="0"></iframe> В Татарстане воспитатель сельхозтехникума устроила погром в комнате студентов.соцсети

Со студентами - нынешними и бывшими, пообщались корреспонденты "Комсомольской правды - Казань". Те, кто ранее учился в техникуме, вспоминают, что для этого воспитателя - Альфины Билаловой, такое поведение норма.

- Она ни разу не могла с нами нормально разговаривать, только криками, ложными обвинениями, могла обматерить, - сообщили студенты выпуска 2018 года. - Жили в общаге четыре года, могла зайти в комнату и раскидать на пол вещи, которые, по ее мнению, неправильно лежали. Бывало могла зайти в комнату уже вечером и сбросить на пол выглаженную на утро юбку, развешенную на спинке стула. Иногда для выполнения задания мы оставались в общаге, не шли в библиотеку или на практику, так она могла спокойно закрыть нас в комнате или в туалете.

В свою очередь, директор техникума Эльвира Фаттахова сообщению о том, что Билалова закрывала студентов в туалете, очень удивилась.

- Кого закрыть? Да они быстрее дверь вышибут, чем останутся там, - уверяла она корреспондента "Комсомольсакой правды". - У нас везде в коридорах камеры, так что все видно. Эти студенты - подростки 16-17 лет, у них в комнатах очень грязно, на них жалуются и вахтер, и дежурные воспитатели. Жалоб очень много в журнале на поведение или на беспорядок в комнатах.

Сам факт выбрасывания продуктов из холодильника директор признала и сообщила, что с утра уже в учебном заведении проводится служебная проверка. Воспитателю объявили строгий выговор, трудовой договор с ней собираются расторгать. Да и она сама не намерена больше заниматься воспитанием подростков - объявила о своем увольнении.

- Не имела она права выбрасывать продукты студентов, они же из дома все привезли для себя, - сказала Эльвира Фаттахова. - Конечно, распорядок надо соблюдать, и все имущество в комнате необходимо беречь, но выбрасывать что-либо она не имела права.

Кстати, сами студенты признались, что после скандала в комнате они дождались ухода воспитателя, снова включили холодильник и вернули в морозилку свои продукты.

- Мы успели и на парах поучиться, и все разморозить, и вымыть этот холодильник, и даже домой уехать, все, как и планировалось, - сообщил "Комсомолке" один из участников инцидента на условиях анонимности.

Правда, поскольку студенты еще несовершеннолетние, в воспитательных целях руководство техникума вызвало их родителей для проведения беседы.

По факту опубликованного видео проверку проводят и сотрудники Мензелинской районной прокуратуры.

Прокомментировали "Комсомолке" историю с выброшенными продуктами и в министерстве образования Татарстана:

"Для расследования инцидента с непрофессиональным поведением воспитателя студенческого общежития Мензелинского сельскохозяйственного техникума, запечатленного на видео, 25 февраля 2020 года директором техникума было проведено экстренное совещание. В ходе совещания были заслушаны объяснения о сложившейся ситуации дежурного преподавателя по общежитию, коменданта общежития и воспитателя общежития. Также на совещание были приглашены и студенты, оказавшиеся участниками данного инцидента".

Меры, предпринятые воспитателем, признаны представителями Минобрнауки Татарстана недопустимыми. Ведомство уже указало директору техникума взять под личный контроль вопрос профессиональной этики при осуществлении работниками общежития своих профессиональных обязанностей.

- Вместе с тем, в ходе совещания студентами указано на необходимость соблюдения правил проживания в студенческих общежитиях, в том числе, требований, установленных к соблюдению санитарно-гигиенического состояния жилых комнат и хранения скоропортящихся продуктов, - также уточнили в ведомстве.

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