"Калашников" - фильм о русском характере и оружие

Предпремьерный показ нового отечественного фильма прошел за пару дней до официальной премьеры. Задолго до выхода фильма появились критические материалы, разгромившие в пух и прах историческую достоверность этого фильма-биографии выдающегося конструктора оружия Михаила Калашникова. Авторы, сумевшие посмотреть картину и ознакомившись со сценарием, перечисляли все недостатки и искажения, допущенные в картине.

Но зрители, посмотревшие ленту, выходили из зала со слезами на глазах. Когда экран погас, они вставали и аплодировали создателям, которые не могли их просто услышать, но так все были вдохновлены этой историей, что этот единый порыв объединил всех ранее незнакомых людей.

Сцена из фильмаФото: кадр из фильма

Эта картина снова подарила россиянам то, чего многие начинают утрачивать - веру в свою страну, в ее людей. Можно критиковать и отечественный кинематограф, и сценарий картины, но как же быть с реакцией зрителей? С их подъемом патриотизма и ярким примером для молодых?

Ответ можно найти только лично посмотрев эту картину.

Молодой артист Юрий Борисов признавался в интервью, что играть человека такой сложной судьбы было непросто. Но всякий раз он говорил себе, что он просто повторяет жизнь того, кто это все прошел сам, и никаких дублей у Миши Калашникова не было. Это фильм о том, что всегда надо добиваться своей цели. Молодой конструктор, натыкаясь на непонимание окружающих и неудачи во время испытаний автомата, не бросал своей задумки. Война шла к концу, а он продолжал создавать свой АК - оружие, которому суждено стать легендой.