Антон Криворотов, новый герой шоу «Холостяк» на ТНТ: «Девушка должна быть с чувством юмора!»

1 марта, в первый день весны на ТНТ стартует седьмой сезон шоу «Холостяк» - одного из самых рейтинговых и масштабных проектов телеканала. Предыдущий сезон шоу с Егором Кридом стал одним из самых резонансных и обсуждаемых в истории проекта.

Новый сезон обещает быть еще более ярким и запоминающимся! Кто станет героем нового сезона шоу? Он молод, образован и успешен, обладает харизмой и прекрасным чувством юмора. Новый герой «Холостяка» — доктор Антон Криворотов. Впервые за долгое время главным героем шоу станет человек, основная профессия которого не связана с шоу-бизнесом.

Доктор Антон Криворотов - известный стоматолог, получивший образование в России и США. Обладая уникальным методом реабилитации пациентов, он один из немногих докторов в мире, специализирующихся на гнато-нейромышечной стоматологии - новом фундаментальном медицинском направлении. Служение на благо здоровья людей - миссия, которой Антон решил посвятить свою жизнь. Казалось бы, у доктора Криворотова есть все, но самое главное - любовь - он надеется найти на шоу «Холостяк». Мы узнали Антона поближе и теперь точно знаем кого мечтает найти самый завидный холостяк страны!

Антон, давай знакомиться. Мы посмотрели твой инстаграм, там куча фоток со звездами, со съемок, но при этом ты - серьезный и профессиональный стоматолог. Расскажи, как так получилось, как ты выбрал этот путь?

Да, я занимаюсь стоматологией около 15 лет. В Москве у меня частная практика Dr.Krivorotov GNM на базе научно клинического центра Sanabilis. Я до мозга костей доктор, и это и есть мое призвание. Также я учился и за рубежом. Кроме того, занимаюсь музыкой, сочиняю о личном, которое у всех одинаково. Если говорить о стилистике, даже не знаю, как описать. Пусть будет hip age poetry. Для меня самое важное – нести пользу людям. А популярным можно стать в любой профессии, и медийность, в данном случае, для меня является способом донесения информации до масс.

Твоя фамилия - Криворотов. И, безусловно, связь фамилии и профессии - это некая самоирония. Ты сознательно не поменял фамилию?

Абсолютно осознанно. Постоянно слышу вопросы, псевдоним это или нет. Меня это веселит, но никто так и не знает точного ответа. А вообще, способность самоиронии - это показатель развитого интеллекта.

Фото: ТНТ

То есть с чувством юмора у тебя все в порядке. А твоя избранница должна им обладать?

Да, для меня это важно. Юмор - это показатель интеллекта, а девушка должна быть именно такой! Туда же умение смотреть на мир позитивным взглядом, а не сквозь недовольство. Человек должен нести свет!

Почему именно шоу «Холостяк»? Что ждешь от этого проекта, и почему именно там хочешь найти девушку?

Я знал об этом проекте давно, но никогда себя с ним не ассоциировал. Поступило интересное предложение, от которого не смог отказаться! Сам формат шоу мне кажется интересным и очень подходящим, так как в суете будних дней абсолютно нет времени на поиск второй половинки. Все свое время в обычной жизни я отдаю саморазвитию и совершенствованию своих навыков.

Чем девушка может тебя удивить при первой встрече, как ты думаешь?

Для меня при общении с девушками очень важен именно сам момент первого впечатления, первой встречи. Она должна быть уверена в себе, максимально открыта и легка.

Какой женщина должна быть в твоем понимании?

Женщина должна быть мудрой, женственной, любящей, и обязательно свободной.

Что касается феминизма, то это явление стало граничить с политикой и бизнесом. Людям уже сложно отдельно здравое зерно от политики. На мой взгляд, конечно, женщина не должна висеть на шее, она должна быть независима. А вообще главное, чтобы все кайфовали от своей жизни!

Фото: ТНТ

Ты романтик? Совершаешь ради любви какие-то невероятные поступки?

Да, я романтик. Ради огромной любви я однажды даже решился на поступок и сделал предложение девушке. Могу сказать одно – это было сродни прыжку из стратосферы.

Насколько ты эмоциональный человек? Насколько даешь волю эмоциям?

Я максимально эмоциональный человек по своей природе. Но я много работал над собой и сейчас я не ведусь на эмоции, у меня есть разные техники. Это важно, потому что все решения должны приниматься в спокойном состоянии.

Фото: ТНТ

У тебя были серьезные отношения? Почему не сложились?

Были серьезные отношения, я делал предложение девушке. У нас не сложилось по простой причине: мы по-разному понимали смысл слова «свобода». Оказалось, что свободой каждый из нас обладал лишь на словах, поэтому чувствовалась нехватка «воздуха». Неправильно надевать на любящего человека оковы, нужно принимать его таким, какой он есть, давать личное пространство для самореализации и поиска себя.

Расскажешь о своей семье?

Я очень благодарен маме и папе за свое воспитание. Мои родители позволяли мне быть собой всегда. И даже до сих пор они принимают каждый мой выбор, поддерживают меня в любой ситуации, а когда нужно – поделятся ценным советом. Это дорогого стоит.

Ты - пример мужчины, который сам всего добился. Это привитые семьей ценности? Вообще, эталон семьи – какой он для тебя?

Мне просто повезло! Все, что со мной происходило и происходит до сих пор - это стечение обстоятельств, абсолютно закономерных, которые мне кажутся абсолютно случайными. Но по факту – они закономерны.

Эталон семьи для меня — это партнерские отношения, которые будут работать поколениями, которые будут работать вечность. Есть даже мечта сделать герб моей семьи. Если рассматривать пример идеалов семьи, то отмечу семью Бекхэмов, они прекрасные!

Готов ли к созданию семьи, детям?

Да, я готов и к семье, и к детям. Мне не хватает только одного - найти ту самую женщину, которой мне не хватает для полной гармонии с этим миром. Для создания семьи мне нужна любовь, искренняя и самоотверженная.

«Холостяк», новый сезон. 1 марта на ТНТ