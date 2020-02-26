«Нижнекамскнефтехим»: как прежде молодой!

ПОЧЕМУ НА СТАРЕЙШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ РАБОТАЕТ ТАК МНОГО МОЛОДЕЖИ?

«Молодой дружный коллектив», «Средний возраст сотрудников - 38 лет» - такими формулировками в описании вакансий любят завлекать кандидатов работодатели. И если в отношении небольших компаний, особенно в сфере IT или маркетинга, высокий процент молодых кадров закономерен, то трудно ожидать того же в отношении крупного производственного предприятия, основанного более 50 лет назад.

А между тем вот вам факт: из более 15 тысяч работников предприятия-гиганта около 6500 человек, или 42%, - молодые люди до 35 лет. Это очень высокий показатель. Особенно если учесть, что эпоха комсомольских строек давно ушла, по всему производству в стране прошлись беспощадным катком 90-е, а высокий статус рабочей профессии полностью так и не восстановился.

Как же удается решать извечный вопрос нехватки молодых специалистов на ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в группу компаний «ТАИФ»)? Чем привлекают молодежь на предприятие? Ведь простой да непыльной работу на крупнейшем производстве нефтехимической продукции не назовешь.

КАК ПРОЖИТЬ ДВЕ ИЛИ ДАЖЕ ТРИ СТУДЕНЧЕСКИЕ МОЛОДОСТИ?

В один из обычных дней февраля мы отправились в Нижнекамск, чтобы познакомиться с феноменом «старого молодого» предприятия.

И… попали прямиком на планерку актива молодежи «Нижнекамскнефтехима». В просторной комнате, увешанной дипломами с всевозможных конкурсов и соревнований, собрались около 30 парней и девушек, лидеров молодежной организации предприятия, и их опытные руководители Олег Шумков, и Евгений Рябов.

Эмоциональные рассказы, «непротокольные» вопросы, смех и подколы, огонек в глазах... За полчаса успели обсудить и недавнее участие «Нижнекамскнефтехима» в фестивале креативных санок «Санни-фест», и забег на «Лыжне России» (где лыжников-нефтехимиков собралось так много, около шестисот, что организаторы шутя вопрошали: «Химики, когда же вы закончитесь?!»), и грядущие викторины, форумы, игры, забеги и заезды… Такое ощущение, что попал не на завод, а в эпицентр бурной студенческой жизни! Только тут она может длиться не какие-то пять-шесть лет, а в два-три раза дольше!

Екатерина Сидорова, один из самых опытных молодежных лидеров, уже 15 лет на предприятии. С самого начала с удовольствием стала участвовать в молодежных мероприятиях, после декретного отпуска снова окунулась в общественную жизнь.

- Очень интересно делать что-то полезное, сплачивать людей, - говорит Катя. И рассказывает, что не было бы Совета молодежи, и люди с разных цехов и подразделений работали бы как на разных планетах.

- Взять, к примеру, одно из трех подразделений, которое я представляю, - центр автоматизации. Сотрудники этого центра - КИПовцы, сотрудники АСУТП, инженеры - работают по всей территории предприятия. Относясь к одному подразделению, они могли бы даже не встретиться. А вот сейчас мы готовимся к военно-технической эстафете, в команде участвуют пять человек, все от разных цехов. Плюс болельщики. И получается, что сплачиваются сразу несколько цехов.

Другой молодежный лидер уже проектно-конструкторского центра - Светлана Ипкеева - напоминает, что помимо общезаводских событий есть много своих, внутрицеховых - конкурсы, соревнования, концерты, турниры. У всех есть возможность проявить себя, принять участие в общем деле, предложить свой креатив, талант, помощь.

- Конечно! - поддерживает коллегу Фанзил Шигапов, представитель УЭР-1. - У нас столько всего интересного проходит, что найдется занятие для каждого. Мы сажаем деревья. Ездим на туристические слеты. В футбол играем между подразделениями. Помогаем праздники устраивать для сотрудников.

Актив молодежи в сборе: то ли на завод попал, то ли в эпицентр студенческой жизни!

ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕ СЧЕСТЬ

Всего и не перечислить. Артистичный, творческий? Для тебя фестивали и творческие конкурсы, игры КВН, художественная самодеятельность, более 150 мероприятий ежегодно. Кстати, команда КВН «Проспект химиков» известна на российском уровне, а сборная команда предприятия из года в год занимает призовые места на республиканском телефестивале рабочей молодежи «Безнен Заман».

И танцуют, и поют! Молодежь "Нижнекамскнефтехима" зажигает на республиканском телефестивале "Безнен заман". Эти поющие нефтехимики займут первое место в номинации "Мужской вокальный ансамбль"!

Интеллектуал? Тебе на игры разума: «Что? Где? Когда?», «Я знаю», «Интуиция», брейн-ринги. Экстремал? Спортивно-приключенческая игра «Патриоты Нефтехима» ждет твоего умения действовать на пределе возможностей. Любишь спорт? Собственные спортивные комплексы «Факел», «Дружба», «Нефтехимик», два ледовых дворца на 8 тысяч мест, лыжная база «Алмаш» предоставляют возможность заниматься практически любым видом спорта. Плюс корпоративные соревнования, игры, спартакиады, забеги…

Поддерживается на предприятии патриотическое направление. Есть, к примеру, свой поисковый отряд «Нефтехимик», созданный в 2004 году. Увлеченных раскопками 25 человек. Но они делают огромное, важное и нужное дело: разыскивают останки солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, отправляясь в поисковые экспедиции. Понимая всю важность этой работы, руководство помогает отряду в организационных вопросах, выделяя транспорт и средства на осуществление экспедиций.

Этой весной были подарены два металлоискателя, а в данное время готовится к открытию клуб, где разместятся отремонтированный тир, музей экспонатов, привезенных из экспедиций, а также гаражи для разбора техники, которая приобретена по просьбе ребят. Руководит поисковым отрядом Ольга Ланцова, заведующая хозяйством управления «Энергостанция». Под ее руководством поисковиками найдено свыше 800 останков солдат, установлено 21 имя, у 16 красноармейцев найдены родственники.

…Уходя из Совета молодежи, мы понимаем, что кипучей корпоративной жизни молодежи на «Нижнекамскнефтехиме» можно только позавидовать. Не случайно в 2019 году на работу в «Нижнекамскнефтехим» было принято 857 молодых людей до 30. Но как насчет других факторов, влияющих на выбор молодого человека? К примеру, перспектив роста, социальной защищенности, ощущения себя на своем месте? С этими вопросами мы обратились к заместителю генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родиону Булашову.

ЗА РУКУ К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА

Как рассказал Родион Александрович, учитывая значимость молодежных проблем, в коллективном договоре закреплен VI раздел - это «Гарантии в области роста профессионального мастерства работников и защиты социально-экономических интересов молодежи». Для адаптации молодых работников в профессиональном плане на предприятии развит институт наставничества. Как только молодой человек или девушка до 30 лет поступает на работу, за ним закрепляется наставник, который помогает новичку гладко войти в рабочий процесс, освоиться в коллективе.

Если новый работник проявляет интерес к науке, изобретательству, его обязательно поддержат. Так, в компании практикуются конкурсы новаторов и рационализаторов, участие в международных научно-практических конференциях. Молодой сотрудник может и напрямую подойти к вышестоящему руководству с рацпредложением. И тогда в работу включится научно-технологический центр предприятия, который помогает привести разработку в соответствие с научными требованиями и после оформления патента внедрять в производство. Итог такой поддержки - 393 сотрудника, активно занимающиеся техническим творчеством, и десятки внедренных разработок. Внедрение идей молодых нефтехимиков в производство помогает повысить качество продукции и производительность труда, а также сэкономить сырье и энергоресурсы.

Важное место в карьерном росте молодых занимают конкурсы профмастерства, которые регулярно проводятся на «Нижнекамскнефтехиме». Машинисты, сварщики, электромонтеры, аппаратчики и другие представители рабочих профессий, соревнуясь, могут показать, на что они способны. В 2019 году в 11 конкурсах профмастерства приняли участие 191 молодой работник до 30 лет, 11 из них после одержанной победы повысили свой разряд. Очередной этап повышения мастерства и демонстрации навыков и умений - это уже участие в городских и республиканских конкурсах.

Молодые специалисты могут рассчитывать на включение в кадровый резерв предприятия. Здесь заинтересованы в том, чтобы на руководящие должности попадали перспективные молодые специалисты, поэтому с резервистами ведется индивидуальная работа, в том числе работа над формированием их управленческих компетенций. В списке кадрового резерва на 2019 - 2021 гг. состоят 596 человек, из них выдвинуто в качестве руководителей и специалистов за 2019 год 149 человек.

ОДНИ КАДРЫ БЕРУТ, ДРУГИЕ ПРИМЕЧАЮТ, ТРЕТЬИ ПРИВЕЧАЮТ

Надо сказать, что у предприятия есть и другой резерв - это профессиональные учебные заведения Нижнекамска, которые много лет регулярно поставляют на предприятие рабочих и специалистов. Речь о Нижнекамском химико-технологическом институте (филиале ФГБОУ ВПО «КНИТУ») и ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева». И с тем и с другим учебным заведением предприятие работает в тесной связке.

Так, студенты колледжа начиная с первого курса проходят на предприятии производственную практику, здесь же собирают материалы для своей дипломной работы. Помогает повышать качество подготовки студентов дуальная система профессионального образования, которая комбинирует теоретическое обучение в колледже и практическое обучение на предприятии.

Эти же цели преследует Федеральная экспериментальная площадка, созданная на ПАО «Нижнекамскнефтехим» для студентов НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ» выпускного курса. Показавшие наилучшие результаты по итогам учебы студенты трудоустраиваются на постоянные рабочие места ПАО с учетом направления получаемого образования и переходят на вечернюю форму обучения. Через год после получения диплома они возвращаются на предприятие и уже с учетом полученного высшего образования строят свою трудовую деятельность.

Однако компания дальновидно простирает свои планы еще шире. И работает с профессиональной ориентацией школьников. Потенциальных нефтехимиков в рамках программ «Мир профессий» и «Турникет без границ» приглашают на экскурсии, на которых ребят знакомят с градообразующим предприятием, рассказывают о профессиях отрасли.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» принимает активное участие и в движении WorldSkills. Работники предприятия участвуют практически во всех состязаниях по профессиональному мастерству: отборочных, региональных, национальных и мирового уровня.

Работник ПАО «Нижнекамскнефтехим» Раиль Абдулин завоевал золотую медаль в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов» на VII Национальном чемпионате 2019 года, который проходил в Казани. А в 45-м Мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills, который проходил с 22 по 27 августа 2019 года в Казани, работник завода ДБ и УВС Шамиль Хакимов принял участие в составе сборной РФ как технический эксперт в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов». Но на этом работа по развитию движения WorldSkills на ПАО «Нижнекамскнефтехим» не закончилась, впереди новые соревнования, новые компетенции, новые участники и победы.

В конце февраля в Нижнекамске по инициативе ПАО «Нижнекамскнефтехим» впервые пройдет молодежный форум «Будущее за нами!», основной целью которого является расширение взаимодействия компании с учебными заведениями Российской Федерации. На форум съедутся студенты учебных заведений как Татарстана, так и России, эксперты и известные блогеры. Встречать их будет работающая молодежь предприятия.

В рамках форума состоятся образовательные мастер-классы, дискуссии и развлекательно-интеллектуальные игры, экскурсии и встречи с руководством и специалистами «Нижнекамскнефтехима». Руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим» надеется, что такое тесное знакомство студенческой молодежи с предприятием привлечет на работу новые перспективные кадры.