2020-02-14T16:03:29+03:00
Общество

Экранизированный манифест в защиту женщин: в Казани состоялся предпоказ фильма “Скандал”

Мероприятие прошло в кинотеатре "Алмаз Синема Гранд" в ТЦ "Сувар Плаза"
Маргарита КРАСНОВА
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кадр из фильмакадр из фильма
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В последние годы в соцсетях все больше внимания уделяется теме харассменту в отношении женщин. Казалось бы, обыкновенная истина - нельзя домогаться до человека, которому это неприятно - сейчас требует объяснений.

13 февраля в прокат вышел фильм “Скандал” - настоящий манифест в защиту женщин. Казанцы же могли побывать на предпоказе картины на день раньше в кинотеатре “Алмаз Синема Гранд” в ТЦ “Сувар Плаза”. Отметим сразу, что “Скандал” хоть и основан на реальных событиях, н полон художественного вымысла. Это не делает его хуже, но может запутать того зрителя, который пропустит дисклеймер, всплывающий в начале фильма. В основу картины легли истории нескольких сотрудниц телеканала Fox News, обвинивших в сексуальных домогательствах генерального директора компании Роджера Айлза.

По сюжету картины, телеведущая Гретхен Карлсон после увольнения наказать бывшего начальника, который домогался до нее. Менее смелыми вначале кажутся две другие главные героини – Мегин Келли (Шарлиз Терон) и Кайла Посписил (Марго Робби). Однако взвесив все за и против, женщины решают свергнуть обидчика.

Зрителям очень четко передают все те эмоции, что испытывают главные героини: волнение, стыд, страх, злость, решительность. Каждая из женщин приходит к проблеме домогательств своим путем, но в итоге оказываются в похожих ситуациях. Так, создатели картины показывают, что харассмент имеет разные предпосылки.

Самым заметным минусом «Скандала» можно назвать его бешеный темп. Поток информации начинает литься с первой минуты. После зрителям показывают несколько сюжетных линий параллельно, а фокус картины то и дело смещается с человеческих взаимоотношений на политику. Поэтому расслабиться, смотря «Скандал» не получится. Но этот фильм и не создавался для развлечения.

Несмотря на то, что на «Оскаре» «Скандал» получил статуэтку лишь за грим и костюмы, картину эту стоит посмотреть, чтобы в очередной раз признать, что женщина может постоять за себя и не должна терпеть никаких притеснений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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