2020-02-17T16:45:11+03:00
Общество

В Чебоксарах мужчину, переползающего на четвереньках восьмиполосную трассу, едва не сбила «скорая»

Бригада медиков спешила на вызов и водитель чудом сумел объехать человека [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Ночью 16 февраля в Чебоксарах «скорая» срочно выехала на очередной вызов – около подъезда без чувств лежал молодой человек. Сообщившие об этом в колл-центр прохожие полагали, что он скончался.

Как и положено, реанимобиль несся к месту по улицам города с «мигалками» и сиреной. Когда машина оказалась на восьмиполосной трассе, то на ее пути возник мужчина переползавший дорогу на четвереньках. Делал он это по пешеходному переходу, но на красный для него сигнал светофора.

Водитель «скорой» в последний момент замечает перед собой ползущего человека и чудом его объезжает. Проехав немного, он разворачивается, чтобы убедиться – все ли с ползущим по дороге нормально.

В Чебоксарах мужчину, переползающего на четвереньках восьмиполосную трассу, едва не сбила «скорая». Автор: Seaflooor.

Мужчина, видимо, даже не обратил внимания на грозившую ему опасность, потому как спокойно продолжал свой путь на четвереньках. Водитель «скорой» и медики, ехавшие с ним, увидели, что с человеком все в порядке и заодно оценили насколько же сильно он был пьян. Мужчина даже попросил фельдшера подвезти его до дома.

Но «скорой» надо было спешить на вызов. В итоге на адрес бригада прибыла через 11 минут после звонка прохожих. Пациент никуда не делся и с ним случилось то же самое, что и с ползущим пешеходом – он был пьян. Правда, двигаться уже не мог, а просто лежал.

- У 35-летнего мужчины было заторможено сознание в связи с длительным злоупотреблением алкоголя. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, - сообщили Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Нижнекамске дикой косуле потребовалась помощь спасателей
Депутат попросил врио главы Чувашии Олега Николаева повысить зарплату чиновникам
В Ульяновске сотрудник гипермаркета вместе с женой попытался украсть продуктов на 6 000 рублей
Сотрудники казанской медресе возмущены отношением горожан к книгам
Из-за гибели рабочего на стройке в Набережных Челнах начата доследственная проверка
В Татарстане рука ребенка застряла в горячей батарее
До 10 тысяч казанцев смогут снятся в новом фильме Тимура Бекмамбетова
Неоднозначная реклама кофе в лифте казанского «Корстона» не понравилась антимонопольщикам
В Татарстане нашли живой Надежду Антипьеву, которая пропала две недели назад
В Набережных Челнах за интим с 15-летней школьницей повар может попасть за решетку
В Татарстане выделили 5 миллионов рублей на разведение лошадей татарской породы
Смертельный удар черенком от вил: жителю Чувашии суд дал более 9 лет колонии
Казанцы могут получить 10 бесплатных поездок в автобусе, если «настучат» на кондукторов
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
МЧС Татарстана: из-за штормового предупреждения следует прекратить организованную перевозку детей
Дирекцию спортивных и социальных проектов Казани возглавил Максим Денисов
В Казани время ожидания автобуса №89 сократят до 7 минут: схему движения по маршруту изменят на два месяца
Сбил школьника и скрылся: в Казани ищут беглого водителя
Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 2 трлн рублей
Строительство Большого Казанского кольца идет с опережением: готовится к бетонированию пролетное строение путепровода
Большие автобусы должны вернуться в Набережные Челны к маю 2020 года