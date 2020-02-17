Ночью 16 февраля в Чебоксарах «скорая» срочно выехала на очередной вызов – около подъезда без чувств лежал молодой человек. Сообщившие об этом в колл-центр прохожие полагали, что он скончался.

Как и положено, реанимобиль несся к месту по улицам города с «мигалками» и сиреной. Когда машина оказалась на восьмиполосной трассе, то на ее пути возник мужчина переползавший дорогу на четвереньках. Делал он это по пешеходному переходу, но на красный для него сигнал светофора.

Водитель «скорой» в последний момент замечает перед собой ползущего человека и чудом его объезжает. Проехав немного, он разворачивается, чтобы убедиться – все ли с ползущим по дороге нормально.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/761340" frameborder="0"></iframe> В Чебоксарах мужчину, переползающего на четвереньках восьмиполосную трассу, едва не сбила «скорая». Автор: Seaflooor.

Мужчина, видимо, даже не обратил внимания на грозившую ему опасность, потому как спокойно продолжал свой путь на четвереньках. Водитель «скорой» и медики, ехавшие с ним, увидели, что с человеком все в порядке и заодно оценили насколько же сильно он был пьян. Мужчина даже попросил фельдшера подвезти его до дома.

Но «скорой» надо было спешить на вызов. В итоге на адрес бригада прибыла через 11 минут после звонка прохожих. Пациент никуда не делся и с ним случилось то же самое, что и с ползущим пешеходом – он был пьян. Правда, двигаться уже не мог, а просто лежал.

- У 35-летнего мужчины было заторможено сознание в связи с длительным злоупотреблением алкоголя. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, - сообщили Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.