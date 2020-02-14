МВД Татарстана: задержаны четверо подозреваемых в вымогательствах и похищении человека

История в стиле лихих 90-х завершилась для четверых жителей Татарстана задержанием. Сейчас суд отправил троих из них в камеру СИЗО. И лишь один находится под домашним арестом. Все они, как полагает следствие, участники преступной группировки "35-ая коробка".

На подозреваемых в возрасте от 32 до 35 лет полицейские вышли, когда в феврале этого года неожиданно пропал житель Казани. Мужчина - владелец квартиры стоимостью более 2 миллионов рублей. Как установили правоохранители, пропавший был похищен именно из-за жилплощади. И сделала это та самая четверка. Через два дня плена потерпевшего отпустили. Злоумышленникам он стал не нужен, так как уже отдал им доверенность на право продажи квартиры.

Но воспользоваться документом татарстанцы не смогли. 12 февраля их всех задержали по месту жительства. Спецоперацию провели сотрудники отряда спецназначения "Гром" МВД Татарстана совместно с сотрудниками Росгвардии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/760890" frameborder="0"></iframe> В Казани задержали подозреваемых в похищении людей.МВД по РТ

Во время обыска в доме одного из подозреваемых обнаружили предмет похожий на огнестрельное оружие. Его отправили на экспертизу.

При обыске обнаружили предмет, похожий на пистолетФото: МВД по РТ

Все четверо задержанных, уже не раз судимые за совершение тяжких преступлений, стали фигурантами сразу нескольких уголовных дел, возбужденных по таким статьям, как "Вымогательство" и "Похищение человека".

Во время предварительного расследования стало известно, что это похищение из-за квартиры не единственный преступный эпизод в деятельности подозреваемых. Так, в августе прошлого года под угрозой расправы ими был так же похищен казанский бизнесмен. У него вымогали 2 миллиона рублей. Как следует запугав мужчину, злоумышленники отвезли его в центр Казани. Там они отобрали у жертвы автомобиль "Порш Кайен" и найденные внутри 50 тысяч рублей. Вернуть иномарку обратно бизнесмену подозреваемые согласились за 400 тысяч рублей. Правда, потом умерили свой аппетит и сделали это уже за 150 тысяч рублей.

- По данному факту так же было возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Вымогательство", "Грабеж", "Разбой", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.

В свою очередь, МВД Татарстана обращается ко всем, кто пострадал от действий задержанных, или имеет сведения об их противоправной деятельности, необходимо обратиться по телефонам: (843) 291-20-02, либо "02" - анонимно.

Если вы узнали обидчика, позвоните в полициюФото: МВД по РТ

Полиция ищет пострадавших от действий этих людейФото: МВД по РТ

Мужчин подозревают в совершении тяжких преступленийФото: МВД по РТ