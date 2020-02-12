2020-02-12T17:20:25+03:00
Общество

День святого Валентина 2020 в Казани: что подарить

Не ломайте голову, выбирая оригинальный презент для вашей второй половинки, «Комсомолка» уже придумала за вас, что подарить на День святого Валентина 2020 в Казани [видео-опрос]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
"Комсомолка" составила ТОП 5 недорогих подарков, которые все равно способны растопить сердце человека и порадовать его."Комсомолка" составила ТОП 5 недорогих подарков, которые все равно способны растопить сердце человека и порадовать его.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Люди любят праздники, потому что они - лишний повод отдохнуть, побыть с близкими, поговорить о чувствах и, конечно, получить подарок. Но до чего же сложно этот самый подарок выбрать так, чтобы он не был банальным и точно понравился адресату.

Мозговые штурмы по этому поводу порой омрачают предвкушение празднования. Поэтому «Комсомолка» позаботилась о своих читателях и узнала, что необычного можно подарить любимому человеку на День святого Валентина 2020 в Казани.

Мы вышли на улицы города, чтобы спросить у казанцев, что они хотят получить на 14 февраля. Как оказалось, для счастья горожанам в этот день нужно немного: вкусный завтрак, шоколад и духи. А есть и те, кто готов всю жизнь благодарить свою вторую половинку за один, но самый дорогой подарок – ребенка.

Что хотят казанцы получить в подарок на День Святого Валентина 2020.Алина ГАБДУЛИНА, Алина НИЗАМОВА

«Комсомолка» составила топ-5 недорогих подарков, которые способны растопить сердце и порадовать.

ЧЕКОВАЯ КНИЖКА ЖЕЛАНИЙ

Утро после праздника обычно приносит немного грусти. Ведь волшебство, поздравления и подарки остаются во вчерашнем дне, после которого наступают будни. Хотите продлить День святого Валентина? Сделайте и подарите своей второй половинке чековую книжку желаний.

Суть ее в том, что вы дарите своему партнеру записки, в которых обещаете выполнить его сокровенные, а порой даже повседневные желания в любое время суток. Возьмите блокнот и на каждой из его страниц напишите, что вы готовы сделать. Что это будет - решать вам. Мы можем предложить вам: «отпустить с друзьями на ночь», «приготовить ужин», «сделать массаж», «отменить поездку к дальним родственникам», «поцеловать 100 раз», «не обижаться целый день», «неделю со всем соглашаться» или «сделать подарок без повода».

Ваша вторая половинка может предъявить вам чек в любое время и вы обязаны его выполнить.

КОРОБОЧКА С ПРИЗНАНИЯМИ ИЛИ СЮРПРИЗАМИ

Растянуть праздник можно и по-другому. Купите обыкновенную коробочку и вложите туда трогательные записки с признаниями в любви. На каждой напишите, что конкретно вам нравится в вашем партнере.Попросите адресата не открывать все их разом, а читать по одной каждое утро.

Также в коробку вы можете положить несколько конвертов с небольшими сюрпризами. Заклейте их и датируйте, определив какого числа и какой именно конверт нужно распечатать.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Шутки про то, как мужчины забывают даты свадеб или дни рождения своих жен были и, наверное, будут всегда. Однако мы верим, что это – далеко неправда. Подарите вашей второй половинке путешествие во времени. Реконструируйте ваше первое свидание!

Вспомните о деталях: одежде, времени, маршруте. Расскажите друг другу, какие эмоции испытывали при первой встрече или что вам тогда показалось забавным. Проанализируйте, как отношения изменили вас и поблагодарите друг друга за тот путь, что вы уже прошли вместе.

ПИТОМЕЦ

Сразу оговоримся, что любого питомца нужно дарить лишь в том случае, если вы заранее знаете, что адресат готов за ним ухаживать. Представим, что вы уже заранее поговорили со своим партнером о домашнем питомце. Тогда вы наверняка знаете, кого он или она предпочитает: кошек, собак, рыбок или хомячков.

Перед тем, как преподнести нового друга своей второй половинке, вы можете повязать на шее питомца красный бант или положить его в картонную, хорошо проветриваемую коробку.

РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

14 февраля в 2020 году хоть выпадает на рабочий день, но это все же пятница. Так почему бы не предложить своему любимому человеку завершить будни красиво и романтично? Иногда под романтикой подразумевается не более чем убранная заранее квартира, вкусный (не обязательно дорогой) ужин, немного свеч, шампанское, музыка и, возможно, очередная серия вашего любимого сериала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Запустили новый трамвайный маршрут и хотят купить автобусы средней вместимости: как в Набережных Челнах решают проблему с общественным транспортом
Мэрию за просроченные платежи по лизингу заставили вернуть 190 автобусов и теперь горожане вынуждены толкаться в тесных маршрутках [видео]
Новости 24
К 2022 году нормативная должна быть серьезно проработана: в Госсовете Татарстана создали законопроект по внедрению беспилотных машин
В Казани завершили сертификационные испытания VIP-вертолета Ансата Aurus
В Казани на улице Камалеева BMW на скорости насмерть сбила пешехода
В 2019 году интернет-преступники украли у жителей Чебоксар более 71 миллиона рублей
В Ульяновской области нашли мертвым 68-летнего пенсионера, которого искали почти пять дней
В Чувашии во время пожара погибла 85-летняя пенсионерка
Татарстанец, который из ревности спалил дом жены, отделался условным сроком
В Казани лихач-иностранец, насмерть сбивший пенсионерку, получил условный срок
Погибшего при крушении вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина посмертно наградили орденом
В Татарстане пенсионерам и инвалидам будут предоставлять услугу «Сиделка»
В Татарстане на трассе М-7 "Москва-Уфа" загорелась фура: пострадал водитель
В Набережных Челнах в парке «Гренада» появится площадка для гонок дронов
В Татарстане водитель внедорожника сбил двух лосей и скрылся
ВТБ стал лидером по объемам привлечения в ПИФы по итогам января
Дополнительные выборы в Госдуму на место погибшего Айрата Хайруллина состоятся осенью
В Казани молодого иностранца будут судить за смертельный наезд на 91-летнюю пенсионерку
Жителя Чебоксар, который выложил в интернет порно-фото знакомой, отправят в психбольницу
13 февраля в Казани без света останутся жители четырех районов
ВТБ снизил ставки на кредитование мототехники
В Татарстане 33-летняя многодетная мать с сожителем истязала четверых детей, в том числе младенца
В Казани на спортивных объектах установят видеокамеры почти на 12 миллионов рублей
В Казани нашли живой пропавшую неделю назад Елену Никитину
Йошкаролинец надругался над 11-летней школьницей возле магазина
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 7,9%
В Казани разыскивают водителей, скрывшихся с места аварий
Казанский планетарий приглашает влюбленных посмотреть на звезды