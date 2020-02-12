День святого Валентина 2020 в Казани: что подарить

Люди любят праздники, потому что они - лишний повод отдохнуть, побыть с близкими, поговорить о чувствах и, конечно, получить подарок. Но до чего же сложно этот самый подарок выбрать так, чтобы он не был банальным и точно понравился адресату.

Мозговые штурмы по этому поводу порой омрачают предвкушение празднования. Поэтому «Комсомолка» позаботилась о своих читателях и узнала, что необычного можно подарить любимому человеку на День святого Валентина 2020 в Казани.

Мы вышли на улицы города, чтобы спросить у казанцев, что они хотят получить на 14 февраля. Как оказалось, для счастья горожанам в этот день нужно немного: вкусный завтрак, шоколад и духи. А есть и те, кто готов всю жизнь благодарить свою вторую половинку за один, но самый дорогой подарок – ребенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/760388" frameborder="0"></iframe> Что хотят казанцы получить в подарок на День Святого Валентина 2020.Алина ГАБДУЛИНА, Алина НИЗАМОВА

«Комсомолка» составила топ-5 недорогих подарков, которые способны растопить сердце и порадовать.

ЧЕКОВАЯ КНИЖКА ЖЕЛАНИЙ

Утро после праздника обычно приносит немного грусти. Ведь волшебство, поздравления и подарки остаются во вчерашнем дне, после которого наступают будни. Хотите продлить День святого Валентина? Сделайте и подарите своей второй половинке чековую книжку желаний.

Суть ее в том, что вы дарите своему партнеру записки, в которых обещаете выполнить его сокровенные, а порой даже повседневные желания в любое время суток. Возьмите блокнот и на каждой из его страниц напишите, что вы готовы сделать. Что это будет - решать вам. Мы можем предложить вам: «отпустить с друзьями на ночь», «приготовить ужин», «сделать массаж», «отменить поездку к дальним родственникам», «поцеловать 100 раз», «не обижаться целый день», «неделю со всем соглашаться» или «сделать подарок без повода».

Ваша вторая половинка может предъявить вам чек в любое время и вы обязаны его выполнить.

КОРОБОЧКА С ПРИЗНАНИЯМИ ИЛИ СЮРПРИЗАМИ

Растянуть праздник можно и по-другому. Купите обыкновенную коробочку и вложите туда трогательные записки с признаниями в любви. На каждой напишите, что конкретно вам нравится в вашем партнере.Попросите адресата не открывать все их разом, а читать по одной каждое утро.

Также в коробку вы можете положить несколько конвертов с небольшими сюрпризами. Заклейте их и датируйте, определив какого числа и какой именно конверт нужно распечатать.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Шутки про то, как мужчины забывают даты свадеб или дни рождения своих жен были и, наверное, будут всегда. Однако мы верим, что это – далеко неправда. Подарите вашей второй половинке путешествие во времени. Реконструируйте ваше первое свидание!

Вспомните о деталях: одежде, времени, маршруте. Расскажите друг другу, какие эмоции испытывали при первой встрече или что вам тогда показалось забавным. Проанализируйте, как отношения изменили вас и поблагодарите друг друга за тот путь, что вы уже прошли вместе.

ПИТОМЕЦ

Сразу оговоримся, что любого питомца нужно дарить лишь в том случае, если вы заранее знаете, что адресат готов за ним ухаживать. Представим, что вы уже заранее поговорили со своим партнером о домашнем питомце. Тогда вы наверняка знаете, кого он или она предпочитает: кошек, собак, рыбок или хомячков.

Перед тем, как преподнести нового друга своей второй половинке, вы можете повязать на шее питомца красный бант или положить его в картонную, хорошо проветриваемую коробку.

РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

14 февраля в 2020 году хоть выпадает на рабочий день, но это все же пятница. Так почему бы не предложить своему любимому человеку завершить будни красиво и романтично? Иногда под романтикой подразумевается не более чем убранная заранее квартира, вкусный (не обязательно дорогой) ужин, немного свеч, шампанское, музыка и, возможно, очередная серия вашего любимого сериала.