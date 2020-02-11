2020-02-11T17:44:09+03:00
Общество

"Бабушки от испуга чуть дух не испустили!": в больнице на полную громкость включили музыку

После волны возмущения от такой "шоковой терапии" в медучреждении уже извинились за данную ситуацию [видео]
Елизавета МАКАРОВА
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Включение радио стало неожиданностью и для медперсонала.Включение радио стало неожиданностью и для медперсонала.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Необычное видео появилось в одном из татарстанских пабликов в соцсетях. На записи слышно, как на территории больницы на полную громкость включили радио. По словам очевидцев, это стало полной неожиданностью. Некоторые пациенты испугались.

- Прошу анонимно, мне здесь ещё лечиться, сначала лифт с утра застрял (не первый раз уже, после ремонта), потом музыку включили на полную громкость, бедные бабушки сперва от испуга, чуть дух не испустили, а потом не знали куда спрятаться от орущих динамиков. Я не доктор, но мне кажется это новый вид лечения, такая "шоковая терапия'', чтобы люди назло всем дожили до заслуженной пенсии! Всем здоровья! - написал житель Набережных Челнов в соцсетях.

В больнице Набережных Челнов на полную громкость включили музыку.соцсети

Татарстанцы принялись обсуждать данное сообщение в соцсетях. Некоторые посчитали включение радио в больнице на полную громкость недопустимым, другие же попросили не вешать всех собак на врачей, для которых громкие звуки также стали неожиданностью:

"Я считаю в больнице музыка не к месту! Это не место для развлечения! Туда больные люди приходят".

"Челнинские врачи разработали новый метод лечения коронавируса".

"Сегодня пришлось посетить данную поликлинику. Попала на это "развлечение". Врачи сами вздрагивали постоянно от того, что резко включали радио, но проблему быстро устранили".

В самом медучреждении подтвердили факт громкого включения музыки, объяснив это ошибкой.

- Администрация ГАУЗ "Городская больница 5" приносит свои извинения за предоставленные неудобства. 10 февраля во время проведения ремонтных работ систем оповещения при пожаре, произошел сбой оборудования усилителя, вследствие чего включилась прямая трансляция музыки на полную громкость. После чего специалисты незамедлительно начали устранение неполадки. По истечении 5 минут данная неисправность была устранена. Система оповещения работает в штатном режиме, - объяснились в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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