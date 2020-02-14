Детский гипермаркет «Акушерство.ру» открывает бесплатную доставку и самовывоз в Казани

При оформлении заказа до 15:00 вы получите бесплатную* доставку на следующий день в черте города!

Заказ вы также сможете забрать на фирменном пункте выдачи**, расположенном по адресу: Казань, р-н Ново-Савиновский, мкр. квартал 20, Октябрьская ул. 21. Ближайшая станция метро: Северный вокзал (960 метров. 10 мин. пешком). Время работы пункта выдачи - с 9:00 до 20:30.

Выбрать и заказать детские товары вы можете круглосуточно на сайте. Если возникнут вопросы – обращайтесь в отдел продаж по телефону 7 (843) 567-38-54.

Интернет-магазин «Акушерство.ру» – онлайн гипермаркет, предлагающий товары для детей и новорожденных. В ассортименте магазина более 110 тысяч товаров для детей и мам. Интернет-магазин работает с 2003 года.

*Бесплатная доставка до дома осуществляется при заказе от 2000 рублей.

**Бесплатная доставка до пунктов выдачи независимо от суммы заказа. При оформлении заказа до 15:00, товар можно получить на следующий день доставкой на дом или забрать на пункте выдачи.

ООО «Энфант», ИНН 7723384030/ОГРН 1157746266457, Юридический адрес: 109428, г. Москва, проезд Институтский 1-й, д. 3, стр. 5, помещение 2