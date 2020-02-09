После гибели в Сирии выпускника казанского училища, у него родилась дочь

Стало известно о гибели в Сирии четырех спецназовцев ФСБ. Это случилось 1 февраля при выполнении ими очередного задания.

- 35-летний капитан Дмитрий Минов, 33-летний лейтенант Всеволод Трофимов, 42-летний майор Руслан Гимадиев, а также 33-летний уроженец Марий Эл - майор Булат Ахматьянов погибли во время выполнения спецзадания, - гласит информация на сайте полпредства Татарстана в России.

Там же уточняется, что Булат Ахматьянов закончил Казанское суворовское военное училище. После которого поступил уже в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

Как рассказали собственные источники «Комсомольской правды» из числа знакомых семьи Ахматьянова, спустя два дня после гибели спецназовца, его жена родила дочку. До этого в семье воспитывались лишь двое детей.

Про самого Булата Ахматьянова известно, что он родился в рабочей семье, в поселке Параньга одноименного района Марий Эл. К службе в вооруженных силах России готовился с детства. Сразу после окончания средней школы поступил в Казанское суворовское военное училище.

Ахматьянов активно занимался физически. Был кандидатом в мастера спорта по военному пятиборью. А в 2009 году стал чемпионом Московского военного округа по этому виду спорта. Через год после этой победы Булат поступил на службу в ФСБ России и вскоре стал одним из лучших сотрудников спецподразделения.

За время своей службы Ринат Ахматьяров не раз награждался за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга: орден Мужества, медали «За отвагу» и Жукова, знаки отличия ФСБ России «За храбрость».