2020-02-07T13:46:15+03:00
Спорт

"Рубин" разгромил третью команду Сербии, но Слуцкий не доволен, в чем причины?

По мнению главного тренера казанского клуба, футболисты показали довольно среднюю игру
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
Изменить размер текста:

Футболисты "Рубина" провели свой второй спарринг на сборах в Турции. На сей раз в соперниках значилась сербская "Войводина", которая на данный момент идет на третьем месте в местном чемпионате.

Леонид Слуцкий сразу же бросил в бой новичка Абильдгора. Кроме того в основной состав вернулся оправившейся от повреждения Игнатьев. Главной же неожиданностью стало появление Александра Зуева на позиции крайнего защитника.

Игра проходила, в целом, при равной борьбе. Моменты возникали как у одних, так и у других ворот. Казалось, что первый тайм так и завершится безголевой ничьей, но за считанные секунды до перерыва Данченко ворвался в штрафную и мощно пробил с левой. Голкипер не был к этому готов - 1:0

Во втором тайме Слуцкий дал поиграть Маркову, Макарову, Бакаеву, Тарасову, которому по-прежнему не предлагают контракт, и Гранату, который вышел на поле впервые за полгода. Рисунок игры не поменялся. Хотя небольшой перевес был на стороне "Рубина". Это вылилось в забитый мяч. Свой первый гол за казанский клуб забил Йевтич, реализовав выход один на один.

В концовке матча в ворота сербов влетел и третий мяч. После подачи с углового кто-то из игроков "Войводины" срезал мяч в собственные ворота. 3:0 - так уверенно "Рубин" при Слуцком еще не побеждал. Тем не менее, наставник нашел к чему придраться.

- Был сильный ветер, а ветер – это самое худшее, что может быть для игры в футбол. Поэтому не все получалось. Плюс у нас Зуев играл на позиции левого защитника, первую игру проводил Абильдгор в опорной зоне, который только пару дней в команде, несколько футболистов вернулись после длинных травм, например, Игнатьев. Поэтому наверно ждать сверхвысокого качества было тяжело. Какими-то эпизодами что-то получалось, что-то понравилось, какими-то эпизодами что-то не понравилось. Счёт обманчив, потому что у нас особенно на первом сборе были игры высокие по качеству, но там преимущество в счете не отражало преимущество на поле. А сегодня счет крупный, но на самом деле качество игры было очень среднее, - заявил наставник "Рубина".

В Турции игроки "Рубина" пробудут до 9 февраля. В этот же день казанцы проведут заключительный спарринг. Соперником станет "Спартак" из Юрмалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Фролова - первая, Валиева - 15-я: стартовые номера девушек в короткой программе на первенстве России по фигурному катанию 2020 среди юниоров
Стало известно, под какими стартовыми номерами выйдут девушки на короткую программу на первенстве России по фигурному катанию 2020 в Саранске
Новости 24
Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил увеличить социальные выплаты в республике
В Татарстане на 20% повысили тариф на вывоз мусора
В Тинчуринском театре пройдет премьера спектакля "Темный лес: Неписанный дастан"
В Марий Эл после ДТП водитель-женщина сбежала, оставив в своей машине пассажирку
Собирали деньги на мебель и шторы?: прокуратура Новочебоксарска проверит городскую школу на факт поборов
Вместо жвачки наркотики: на въезде в Казань сотрудники ГИБДД остановили машину с 7 килограммами мефедрона
Маршрутки вернутся на автобусные маршруты Набережных Челнов уже 8 февраля
Анвар Шахмаев назначен территориальным управляющим Билайн в Республике Татарстан
В Марий Эл депутат будут судить за пьяное ДТП, в котором погиб подросток
В Казани мужчину увезли в больницу из-за горящего мусора
ГК ВТБ Лизинг увеличила прибыль в 1,5 раза
В Татарстане на строительство одной дороги и ремонт еще трех потратят более миллиарда рублей
В Татарстане убили 84-летнюю пенсионерку, а тело ее сына нашли в бане
В 2020 году в пяти больницах Чувашии построят вертолетные площадки
Владимир Путин назначил главой следственного комитета Татарстана Валерия Липского
В Чувашии создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
ВТБ в Татарстане одобрил сделки проектного финансирования с эскроу на 5,7 млрд рублей
Замерзала на льдине: в Татарстане женщину спасли от смерти на реке Кама
11 февраля жители Казани смогут бесплатно проверить точность своих приборов для измерения артериального давления
Дочь министра культуры Татарстана отметила свадьбу в музее Казани
В аэропорту Казани таможенники нашли у пассажира-иностранца 21 нож
10 февраля в жилых домах трех районов Казани из крана может пойти зеленая вода
Private Banking ВТБ признан лучшим в России в области управления инвестициями по версии Euromoney
В Набережных Челнах нового руководителя Исполкома города выберут 4 марта
Ушел из дома и пропал: в Новочебоксарске ищут 23-летнего парня
«Уничтожила 5 баранов»: жительница казанского поселка Кульсеитово жалуется на бродячего хаски
ВТБ запустил приложение «Консьерж» для клиентов «Привилегии»