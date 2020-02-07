"Рубин" разгромил третью команду Сербии, но Слуцкий не доволен, в чем причины?

Футболисты "Рубина" провели свой второй спарринг на сборах в Турции. На сей раз в соперниках значилась сербская "Войводина", которая на данный момент идет на третьем месте в местном чемпионате.

Леонид Слуцкий сразу же бросил в бой новичка Абильдгора. Кроме того в основной состав вернулся оправившейся от повреждения Игнатьев. Главной же неожиданностью стало появление Александра Зуева на позиции крайнего защитника.

Игра проходила, в целом, при равной борьбе. Моменты возникали как у одних, так и у других ворот. Казалось, что первый тайм так и завершится безголевой ничьей, но за считанные секунды до перерыва Данченко ворвался в штрафную и мощно пробил с левой. Голкипер не был к этому готов - 1:0

Во втором тайме Слуцкий дал поиграть Маркову, Макарову, Бакаеву, Тарасову, которому по-прежнему не предлагают контракт, и Гранату, который вышел на поле впервые за полгода. Рисунок игры не поменялся. Хотя небольшой перевес был на стороне "Рубина". Это вылилось в забитый мяч. Свой первый гол за казанский клуб забил Йевтич, реализовав выход один на один.

В концовке матча в ворота сербов влетел и третий мяч. После подачи с углового кто-то из игроков "Войводины" срезал мяч в собственные ворота. 3:0 - так уверенно "Рубин" при Слуцком еще не побеждал. Тем не менее, наставник нашел к чему придраться.

- Был сильный ветер, а ветер – это самое худшее, что может быть для игры в футбол. Поэтому не все получалось. Плюс у нас Зуев играл на позиции левого защитника, первую игру проводил Абильдгор в опорной зоне, который только пару дней в команде, несколько футболистов вернулись после длинных травм, например, Игнатьев. Поэтому наверно ждать сверхвысокого качества было тяжело. Какими-то эпизодами что-то получалось, что-то понравилось, какими-то эпизодами что-то не понравилось. Счёт обманчив, потому что у нас особенно на первом сборе были игры высокие по качеству, но там преимущество в счете не отражало преимущество на поле. А сегодня счет крупный, но на самом деле качество игры было очень среднее, - заявил наставник "Рубина".

В Турции игроки "Рубина" пробудут до 9 февраля. В этот же день казанцы проведут заключительный спарринг. Соперником станет "Спартак" из Юрмалы.