«Его похоронили посреди дороги, как собаку»: Внучка ветерана Великой Отечественной войны возмущена тем, как ее деда проводили в последний путь

31 января у жительницы Елабуги Оксаны Канцерене скончался дедушка – ветеран Великой отечественной и японской войн. Помимо невосполнимой утраты это событие принесло семье ряд проблем. Так, сначала оказалось, что они не могут получить выплаты на проводы пенсионера, а после дедушку и вовсе пришлось похоронить «посреди дороги». О случившемся женщина рассказала на своей соцстранице.

Так, после смерти дедушки Ханифа Ашрапова Оксане и ее родным в военкомате отказали в выплатах на его похороны. Оказалось, что в паспорте и удостоверении ветерана войны у мужчины было одно отчество, а в военном билете – другое.

- Он на протяжении всех этих лет с 1963 года по 2019 год вставал на учет и снимался с учета ни один раз. И никто ему не сказал о том, чтобы он поменял военный билет. Ведь в далекие 60 годы в документах писали все со слов. Но ведь сейчас на дворе новое тысячелетие. И все видели, что в документах разные отчества. Теперь мне ответили, такого человека не существует. И выплаты вам не положены. Прозвучал как приговор, - вспоминает Оксана.

Но отказ в выплате был не единственной проблемой семьи ветерана. За все ритуальные услуги они отдали около 20 тысяч рублей. Из них 7,5 тысяч – за копку ямы. Вот только, где именно будет лежать дедушка, Оксана не знала до последнего.

- Когда мы приехали на кладбище, у меня чуть истерика не случилась. Его похоронили посреди дороги. Это ужас. Как собаку. У муллы, который читал нам молитву, губы дрожали от этого. Рядом стоит огороженное поле. Сказали там нельзя - глава не разрешает, - пишет Оксана.

Вместе с тем женщина вспоминает, что, когда дедушка был жив, отношение к нему было совсем другим. Пусть ему и платили, со слов Оксаны, немного.

- Пока он был жив, к нему приходили домой соцработники, помогали нам. Приходили с военкомата. Приходили с совета ветеранов. Спрашивали как дела. Приносили подарки. Государство платило пенсию как ветерану войны, - признается Оксана.

К ветерану часто приходили соцработники, помогали, поздравляли с праздниками. Фото: личный архив героя публикации.

"Комсомолка" связалась с Оксаной Канцерене. Женщина сообщила, что после публикации поста с ней связалась администрация Елабужского района.

- Замруководителя районного исполкома по социальным вопросам звонила. Предложила перезахоронить дедушку или облагородить имеющуюся могилу. Мы выбрали перезахоронение.

Так что теперь ситуация сдвинулась с мертвой точки. Осталось только решить вопрос с выплатами. Впрочем, здесь закон на стороне семьи умершего ветерана. "Комсомолка" обсудила этот вопрос с юристом Андреем Сычевым.

- Для исправления документов – разночтения в записи отчества ветерана, родные могут обратиться в суд. В этом случае запись может быть исправлена и родные смогут получить все причитающиеся выплаты по погребению фронтовика, - ответил нам юрист.

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