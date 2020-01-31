«Последний герой. Зрители против звёзд» - новый сезон легендарного шоу стартует на ТВ-3 в феврале

8 февраля на ТВ-3 стартует новый сезон шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» с ведущей Яной Трояновой. На этот раз известным медиаперсонам будет противостоять команда обычных зрителей, отобранных по итогам всероссийского кастинга из более чем 4000 претендентов. Две команды по 8 человек в каждой отправятся на необитаемые острова на Филиппинах. Вдали от родных и близких, лишенные даже минимального комфорта, без телефонов, расчесок, кроватей и зеркал. На протяжении 39 дней участники программы будут выживать, добывать себе еду и избавляться от самых слабых или, наоборот, опасных соплеменников в борьбе за звание последнего героя.

ПЛЕМЯ ЗВЁЗД

Надежда Ангарская, 37 лет

Участница Comedy Woman, певица. Родилась и выросла в Якутии, была замужем за гражданином Иордании, но в прошлом году развелась, есть 4-летний сын Давид. Славится экстремальными похудениями – до рождения сына смогла скинуть сразу 30 кг. На шоу едет с желанием победить и похудеть.

«Когда «Последний герой» только появился, я сразу начала его смотреть – я ведь раньше даже не представляла, что такие места бывают на земле. У нас на севере снег и вечная мерзлота, а тут - остров, солнце, вода, купальники… У нас же были унты, огромные песцовые шапки и шубы, и если ты на улице поскользнулся и упал – то всё, лежи и жди, когда какой-нибудь прохожий поможет подняться. И в какие только экстремальные ситуации я не попадала! Однажды весной чуть под лёд Лены не провалилась. А тут ходишь, бананы-кокосы ешь, ещё и похудеть можно – кайф!».

Наталья Бардо, 31 год

Актриса, звезда романтических комедий («Пятница», «Бабушка лёгкого поведения») и сериала «Улетный экипаж». Училась в детской музыкальной школе по классу фортепиано, окончила Театральный институт имени Б. Щукина. Не состоит в официальном браке, есть сын Эрик от гражданского мужа, режиссёра Марюса Вайсберга. На шоу едет отдохнуть от цивилизации.

«Когда я узнала, что нельзя брать с собой ни зубную щетку, ни шампунь, я подумала: «Слава богу!». Не будет ни косметики, ни платьев с корсетами, в которых надо часами держать осанку. Не будет причесок, которые надо делать по полтора-два часа. Ты можешь просто жить, общаться с людьми, плавать, строить дом, разводить костёр, ловить рыбу... Не знаю, получится ли это у меня, но мне очень хочется попробовать. Главное – сбежать из Москвы!».

Алексей Воевода, 39 лет

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по бобслею и армрестлингу, депутат Государственной Думы, обладатель ордена «За заслуги перед отечеством» IV степени, вегетарианец. Не женат, детей нет. На шоу едет, чтобы выйти из зоны комфорта.

«В обычной жизни человек находится в достаточно спокойной и привычной позиции – дом, работа, хобби. В таком случае любое приключение помогает снова почувствовать вкус жизни. Чтобы действительно понять его, необходимо попасть туда, где обстоятельства превалируют над твоими обычными возможностями, заставляют постоянно адаптироваться – как в «Последнем герое»!

Давидыч (Эрик Китуашвили), 38 лет

Скандальный автоблогер и организатор движения стритрейсеров «Смотра.ру». По обвинению в мошенничестве провёл почти 3 года в заключении, но в итоге был освобождён по апелляции. На шоу едет похудеть и проявить себя ради девушки, которой недавно сделал предложение.

«Я по жизни, в принципе, всё время попадаю в экстремальные ситуации – и на дороге, и в жизни. Если начну их вспоминать, то это надолго затянется. Правда, сейчас я вешу 144 килограмма: это мой максимальный вес – и мой ужас. Мои фанаты, друзья, близкие – все наезжают, чтобы я похудел. Так что надо похудеть, бросить курить и победить – вот мои цели».

Лукерья Ильяшенко, 30 лет

Актриса и профессиональная танцовщица, прославилась ролями в сериалах «Сладкая жизнь» и «Измены», исполнила одну из главных ролей в фантастическом экшене «Аванпост». Не замужем, детей нет. На шоу едет, чтобы справиться со своей закрытостью.

Евгений Папунаишвили, 38 лет

Танцор, хореограф, ведущий, руководитель собственной сети школ танцев «ШТЕП», постоянный участник и член жюри крупнейших танцевальных шоу. Попал в Книгу рекордов России и Гиннесса проведя самый массовый урок танца в России для 2239 учеников одновременно. Женат, есть дочь. На шоу едет за победой.

«Для меня есть только одно место – первое! Всё остальное мне неинтересно. Правда, я никогда не пробовал голодать и много курю, так что мне самому очень интересно, как мой организм поведет себя в стрессовой ситуации. «Последний герой» - очень специфический и необычный проект. Я точно знаю, что, если бы отказался, то потом пожалел бы. Мне важно, что жизнь предоставляет мне такие возможности».

Елена Проклова, 66 лет

Актриса театра и кино, запомнившаяся ролями в таких классических советских фильмах, как «Звонят, откройте дверь», «Снежная королева», «Мимино», «Гори, гори, моя звезда» и многих других. В 2002-03 годах участвовала в 3-м сезоне шоу «Последний герой». Разведена, есть дети и внуки. На шоу едет за эмоциями.

«С опытом и признанием приходит ощущение, что ты всё знаешь про себя: ты стабилен, спокоен, всё идет размеренно, всё известно. А тут каждую минуту – неизвестное, и это ощущение для меня – мощный адреналин. Когда еще он может выработаться в моей повседневной жизни? Практически никогда. И поэтому мне интересно ещё раз побывать в «Последнем герое».

Птаха (Давид Нуриев), 38 лет

Рэпер, вместе с Гуфом и Слимом участвовал в проекте CENTR, сооснователь популярного лейбла «ЦАО Records». Женат, есть взрослая дочь от первого брака. На шоу едет за экстримом

«Я любитель всяких таких экстремальных штук и много где был. Мы каждое лето гоняем с палаткой и с собакой. В прошлый раз ездили в Крым, побыли там почти месяц. Я с детства люблю природу и с радостью готов отправиться в самый экстремальный поход. Если есть нож, лыжи и собака – я готов на любую тайгу!»

ПЛЕМЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Владлена Веселова, Санкт-Петербург, 38 лет.

К своим 38 годам успела трижды побывать замужем, и не сомневается, что выйдет и в четвёртый – для неё это один из стимулов к участию в «Последнем герое». У Влады есть 17-летний сын, которого нужно «устроить в институт», а ещё она мечтает начать новое дело – её прежний строительный бизнес, оставшийся в наследство от одного из мужей, прогорел, оставив семью практически без средств к существованию. Несмотря на это, Веселова, в полном соответствии со своей фамилией, никогда не унывает и не опускает руки, а близкие характеризуют ее как позитивную и всегда активную девушку.

«Для меня «Последний герой» неразрывно связан с легендарной личностью Сергея Бодрова, который был ведущим первого сезона. Все, что он делал, получалось у него на миллиард баллов! В том числе благодаря ему и это шоу стало легендарным. Но не могу сказать, что давно мечтала стать его участницей – просто узнала о кастинге и решила попробовать свои силы: абсолютно спонтанное решение, женское «потому что»!

Михаил Еремеев, Москва, 37 лет

Владелец светского интернет-издания и организатор вечеринок, Михаил – типичный капризный горожанин и модный тусовщик. При этом, у него есть двое детей, и он дважды был женат, а его нынешняя супруга намного старше его. На остров его тянет не только желание быть в центре внимания телекамер, но и стремление проверить себя.

«Это настоящее приключение, которое случается только раз в жизни! А также реальная проверка себя на стойкость и силу духа, испытание навыков общения и взаимодействия с людьми. Я хотел принять участие с момента выхода самой первой передачи. От предыдущих сезонов осталось ощущение чего-то настоящего и в какой-то мере зависть, что эти люди переживают такое приключение! Любимый герой?! Пожалуй, нет конкретного. Они все крутые по сути и очень разные. Одно слово - герои, выжившие».

Игорь Жук, Сочи, 47 лет

Игорь – опытный игрок в покер, и это увлечение периодически помогало ему в жизни срывать большой куш. У него есть судимость, ножевое ранение и непросто прошлое за плечами. Он вообще игрок по натуре, а его основной источник дохода сегодня – инвестиции. У Игоря есть жена, с которой они уже 25 лет, и дочь. В «Последнем герое» его привлекает риск и азарт.

«Для меня это приятная авантюра, ведь улететь на остров с незнакомыми людьми – то ещё приключение! Решение стать участником принял спонтанно: жена увидела рекламный ролик с информацией о кастинге и рассказала, ну а я не растерялся и сразу понял, что нужно немедленно оставлять заявку!»

Александр Ложкин, Ростов-на-Дону, 29 лет.

Когда-то работал фотомоделью и увлекался греблей, но к 29 годам открыл своё дело и занялся производством диетических тортов. Параллельно трудится персональным тренером и мастером в барбершопе. Александр отслужил в армии, а после смерти отца стал единственным мужчиной в семье, так что несмотря на возраст он уже – серьёзный, ответственный и уверенный в себе парень, стремящийся во всем быть лидером. Александр учится на психолога, а дома его ждёт девушка, с которой они вместе уже два года.

«Этот проект – детская мечта. Я смотрел его еще в детстве, и впечатления остались очень яркие: шоу казалось реальным вызовом, к тому же было интересно следить за борьбой

участников. Помню, болел за Николая Николаевича Дроздова, он был очень добрым героем. Решение самому стать участником было, скорее, спонтанным, как, думаю, у многих: увидел информацию о кастинге и подумал – почему бы нет? Пошел и, как оказалось, пришел не зря!»

Димитрий Павлюк, село Архангельское, Белгородская обл., 25 лет

Димитрий живёт в деревне на ферме и работает дояром, собственного жилья у него нет. К 25 годам он уже успел многое попробовать, и даже спасался от наркотической зависимости в монастыре, после чего стал очень религиозным. У Димитрия есть жена и дочь, которые больше не хотят его видеть, так что для него участие в «Последнем герое» - шанс вернуть своё счастье.

«От этого зависит моя жизнь и будущее моей семьи. Сам я с Урала, с детства охотился с дедом, встречал и медведей, и рысей, и волков, так что чувствую себя абсолютно подготовленным, и испытания меня не пугают. Съесть личинку или таракана?! Подумаешь! Я в деревне живу, работаю дояром, могу и молоко с лягушкой выпить – её кладут, чтоб оно не скисало. Я привык надеяться только на себя: отца у меня нет, мама родила меня в 16 лет, взрослеть пришлось рано. Когда «Последний герой» только появился я был ещё маленький, но помню, как плакал, когда он закончился. Про новый сезон я ничего не знал, но случайно увидел рекламу на YouTube, зашёл на сайт ТВ-3, увидел объявление о кастинге и понял – это судьба, стопудово!»

Элина Пашковская, Таганрог, 25 лет

Элина окончила Южный федеральный университет в Таганроге и перебралась в Москву, поближе к своей мечте – стать известной телеведущей. Правда пока что она занимается подбором индивидуальных маршрутов для туристов. Путешествия – её страсть. Со своим молодым человеком Элина объездила автостопом всю Европу и Азию, и везде чувствует себя, как дома – она давно уже научилась обходиться без привычного комфорта цивилизации.

«Я думаю, каждый мечтал стать участником этого легендарного проекта! Я смотрела все сезоны, некоторые - по несколько раз. Это было лучше мультиков и всего, что можно было вообще придумать для ребёнка! Меня завораживала неизведанная земля и люди, которые пытаются выжить, а больше всего восхищала сила воли участников. Любимого «последнего героя», я, наверное, не назову – хотя пусть будет Анфиса Черных из предыдущего сезона! Она мне очень близка по духу, и я болела именно за неё.

Когда я узнала, что шоу перезапустили, то сразу же прилипла к экрану и много думала о том, как же я хочу быть на месте участников! Я видела себя разводящей огонь, сражающейся в испытаниях, и видела абсолютно четко! Поэтому, как только объявили кастинг, сомнений не было - я иду! Помню, что первые сезоны «Последнего героя» мы смотрели с мамой, и у нас даже сложилась традиция танцевать под финальную песню! Как только меня утвердили в шоу, мы повторили эту традицию»!

Наталья Филиппова, Новосибирск, 40 лет.

Наталья – мама 14-летней дочки Сони с тяжёлой формой ДЦП: девочка не может сама ходить, сидеть, двигаться, но реагирует на обращенную к ней речь и, как утверждает сама Наталья, всё прекрасно понимает. Филиппова воспитывает дочь в одиночку – муж оставил семью, как только начались проблемы. Все эти годы Наталья ездит по врачам и реабилитационным центрам, стараясь улучшить состояние здоровья девочки, и крайне редко оставляет её одну. При этом, знакомые характеризуют Наталью как абсолютно «бесшабашного» человека – она ведёт активный образ жизни, любит экстрим, путешествия и приключения, и может прыгнуть с самой высокой «тарзанки».

«Мои знакомые считают меня безумной и безбашенной, но я поставила себе цель – и не вижу препятствий. Вся моя жизнь – это экстремальное выживание. Пару раз я уже оставляла дочь одну с няней на две недели, это был мой отпуск – и Соня к этому прекрасно отнеслась. Не думаю, что и в этом случае разлука будет критичной. Я обожаю «Последний герой», предыдущий сезон на ТВ-3 смотрела целиком. А больше всего мне нравится следить за тем, как раскрываются люди – особенно, когда это совершенно незнакомые участники, не знаменитости. Ничего особенного я не боюсь, но я никогда не встречала в природе один на один ядовитую змею или тем более огромного паука, так что не знаю, как я себя поведу, если такое случится на острове».

Наталья Хапугина, посёлок Рефтинский, Свердловская обл., 35 лет

Наталья по образованию – экскурсовод, её специализация – экотуризм для детей. Но работает она в такси, ведь надо в одиночку «тянуть» детей: старший, Никита, учится в кадетском корпусе, младшая, Агафья, ходит в садик. Наталья крутит баранку уже много лет, без отпуска и практически без выходных. Она ни разу не была за границей, а поездка на необитаемый остров для неё – не просто небывалое приключение, но ещё и возможность доказать сыну, что человек может всё. Было бы желание и воля к победе.

«Мой сын всегда интересовался кораблями, он хочет стать командиром. Чтобы приблизиться к мечте, мы решили, что ему нужно поступить в кадетский корпус. Учиться оказалось, конечно, сложно, и у него зародились сомнения. Он постоянно мне задает вопрос: «Если тебя мама поместить в такие условия, ты бы смогла?». Участие в «Последнем герое» поможет мне ответить на этот вопрос положительно и показать сыну, что условия ничего не стоят в нашей жизни. Если есть мечта - отступать нельзя, как бы тяжело ни было!»

ВЕДУЩАЯ

Актриса Яна Троянова – обладательница двух наград «Кинотавра» за лучшую женскую роль, завоевавшая всенародную любовь благодаря сериалу «Ольга». У своего супруга, режиссёра Василия Сигарева она сыграла в спектаклях «Чёрное молоко» екатеринбургского «Коляда-театра» и «Вий» «Московского театра Олега Табакова», а также снялась в его фильмах «Волчок», «Жить» и «Страна ОЗ». В 2019 году она впервые в жизни попробовала себя в качестве ведущей на проекте «Последний герой. Актёры против экстрасенсов», и то, с каким азартом она включалась во все перипетии шоу, отметили как участники, так и зрители. Троянова перевернула представление о роли ведущей в этом проекте – при том, что она вообще не считает себя телеведущей в привычном смысле слова.

Фото: ТВ-3

Специально для записи шоу Троянова радикально изменила внешность и заплела длинные светлые дрэды. На филиппинский остров Палаван, где проходят съёмки, она прилетела с личным визажистом, который помогает ей каждый день менять образы и экспериментировать с внешностью, используя в том числе и сложный макияж. В этом году она отправилась на«Я не просто ведущая, задача которой – провести участников по формату. Я вообще не ведущая в прямом смысле этого слова – это не моя профессия. Я как зритель – мне интересно, всё, что здесь происходит, и мне очень хочется разглядеть в участниках «последнего героя». И я, как соучастник, погружаюсь во всё, вмешиваюсь во все конфликты, оказываю поддержку, заставляю других идти вперёд – потому что мне самой интересно во всём этом участвовать! Некоторые участники «Последнего героя» даже начинают соперничать со мной, забывая, что у них немного другая игра. Я люблю этот проект, и поэтому я здесь уже во второй раз», - утверждает Яна Троянова.

Филиппины без мужа, но по-прежнему в компании обаятельного белого вест-хайленд-уайт-терьера Эми, с которой практически никогда не расстаётся.

КАСТИНГ

Отбор участников в новый сезон «Последнего героя» стартовал весной 2019 года. Он включал несколько региональных этапов, а также онлайн-кастинг: практически любой россиянин мог заполнить анкету на сайте ТВ-3 и отправить её вместе со своим видеопредставлением. Условий для участия было немного: соискателю должно исполниться 18 лет, у него должен быть действующий загранпаспорт и отсутствовать аллергия на укусы насекомых и животных. Из 4000 заявок, пришедших в адрес канала, были отобраны 40 финалистов, которые в конце ноября прилетели в Москву, чтобы рассказать о себе продюсерам программы. Из них смогли принять участие в шоу только 8 счастливчиков.

«Мы ищем интересных личностей с сильной мотивацией, - рассказала о принципах отбора продюсер шоу Маргарита Брусницына. – Если человек не «зацепил» тебя в первую минуту, то и после этого не произойдёт. Замкнутым людям, интровертам, в принципе будет тяжело на острове, и смотреть за ними будет неинтересно – тут нужно уметь «копаться в себе» открыто. Во время кастинга мы также смотрим на то, как герой может меняться в течение программы. К тому же, на острове участники столкнутся с тяжёлыми физическими испытаниями, и всех, кто пройдёт кастинг, ещё ждёт осмотр врачей – так что ограничения по здоровью тоже есть, но сейчас мы на это не обращаем внимания. Но, наверное, самое главное, чтобы это был действительно простой человек, настоящий, искренний – нам хотелось, чтобы абсолютно у каждого был шанс попасть в это шоу».

ФОРМАТ

«Последний герой» - российская версия популярного во всём мире формата, также известного под названием Expedition Robinson («Экспедиция Робинзон») и Survivor («Выживший»). Это шоу даёт возможность увидеть современного человека в первобытных условиях, которые пробуждают в нём древние инстинкты выживания. В России шоу впервые появилось на экранах в 2001 году на Первом канале, а его ведущим был Сергей Бодров-младший.

В 2019 году шоу «Последний герой» было перезапущено на канале ТВ-3 и по итогам сезона отмечено премией ТЭФИ как лучшее реалити-шоу. «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» стартовал 2 марта 2019 и стал самой популярной программой вечернего прайм-тайма с рейтингами, в три раза превысившими среднюю долю ТВ-3. По итогам сезона, «Последний герой» стал самым успешным шоу собственного производства за всю 25-летнюю историю канала.