Соцсети: Водитель автобуса пытался высадить девушку в медицинской маске, он заподозрил у нее коронавирус

Тема китайского коронавируса в последнее время одна из самых обсуждаемых во всем мире. В России бить тревогу пока рано. Ни одного случая заболевания коронавирусом в нашей стране не зарегистрировано. При этом, власти практически всех регионов России потребовали усилить контроль за ситуацией.

"СКАЗАЛ ИДИ НА ТРОЛЛЕЙБУС"

К слову, бдительность пытаются проявлять не только врачи. но и люди совершенно далекие от данной профессии. Один из таких случаев произошел в Ульяновске. Местная жительница рассказала в соцсетях, что водитель попытался высадить ее вместе с ребенком из автобуса из-за того, что она была в медицинской маске.

- Меня с ребёнком сегодня пытался высадить водитель маршрутки! Так как я болею и в маске, сказал иди на троллейбус. Разьяснила ему, что у меня не коронавирус и за границей не была, и ограничений нет таких в маршрутке! Уважаемые граждане, если вы переживаете одевайте сами тогда маски, зачем на людей срываться. Я надела чтобы обезопасить ребёнка своего, - написала девушка по имени Лилия в соцсетях.

Ситуация, в итоге, разрешилась мирно. Девушка смогла убедить водителя довести ее с ребенком до нужной остановки. Об этом сообщила сама жительница Ульяновска.

СЕМЬЮ, ВЕРНУВШУЮСЯ ИЗ КИТАЯ, ВЗЯЛИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ

Отметим, что пока никаких инцидентов, связанных с коронавирусом в Ульяновской области не было. Единственный случай произошел пару дней назад. В Ульяновске под наблюдение врачей попала семья, которая только вернулась из Китая. Прямого авиасообщения регионального центра с Поднебесной нет. Поэтому семья прилетела в аэропорт Казани.

Там ульяновцы, как и другие пассажиры рейса, прошли проверку. У 4-летнего ребенка обнаружили температуру 37,2. Родителям тут же предложили госпитализировать ребенка в местную больницу, но те отказались.

Обследование в Ульяновске проблем у ребенка не выявило. Температура стабилизировалась. Тем не менее, вся семья пока будет находиться под наблюдением медиков.

Отметим, что глава Ульяновской области Сергей Морозов потребовал жестко контролировать работу туроператоров, чтобы коронавирус не проник на территорию региона.

ПОМОЖЕТ ЛИ МАСКА?

В целом, в Ульяновске нет серьезной паники по поводу коронавируса. Маски пользуются спросом. В некоторых аптеках их даже нет. В ряде аптек, куда обратились корреспонденты "Комсомолки", сообщили, что маски чаще скупают люди с азиатской внешностью.

Ульяновские медики, меж тем, советуют пользоваться масками. Речь даже не о коронавирусе, а о более распространенных болезнях – гриппе и ОРВИ.

- В период роста ОРВИ не cтоит посещать без особой необходимости места большого скопления людей. А вот прогулки на свежем воздухе, посильные физические нагрузки принесут только пользу. Больной человек не должен ходить на работу, учебу, в детский сад. При уходе за заболевшем членом семьи необходимо изолировать его в отдельной комнате, носить маски, каждые 2-3 часа проветривать помещение, ежедневно делать влажную уборку, посуда, предметы гигиены, полотенце у заболевшего должны быть отдельными. Беременные, пожилые и маленькие дети не должны контактировать с заболевшим. Доказано, что частое мытье рук и лица снижает заболеваемость ОРВИ. Если кто-то в вашем окружении чихает или кашляет, вы посещаете общественное место, медицинское учреждение в период роста ОРВИ не стесняйтесь носить маску, - рассказала главный внештатный пульмонолог Ульяновской области, заведующая пульмонологическим отделением Ульяновской областной клинической больницы Ирина Галушина.