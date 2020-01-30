В Казани с парковки ТЦ эвакуировали машину вместе с полуторогодовалым ребенком: мать оставила его и ушла за покупками

29 января в 15.30 в ТЦ «Мега» за рулем автомобиля «Хэндё Грета» приехала 44-летняя Наталья. Она была с полуторагодовалой дочерью. Девочка всю дорогу спала в детском удерживающем устройстве на задним сиденье. Не проснулась, когда мама оставила ее в машине. Которую, к слову, припарковала на месте для инвалидов. Оставила и ушла по магазинам.

Прошло полчаса и иномаркой заинтересовался сотрудник ГИБДД – на машине, стоявшей на месте для водителей-инвалидов, не было специального значка-наклейки. В итоге еще через 25 минут машину уже тщательно рассматривали при эвакуации. Но задние и боковые стекла были затонированы и находящегося внутри ребенка никто не увидел. Да и девочка все это время спала.

Не заметив ничего особенно сотрудники эвакуационной службы со спокойной душой увезли машину на спецстоянку – вместе с ребенком!

Мать девочки, вернувшись из магазина, не нашла на месте ни машины, ни дочери. У женщины началась паника. Кое-как она смогла в таком состоянии выяснить, что автомобиль вместе с ребенком увезли на эвакуаторе. Женщина тут же поспешила на спецстоянку. Когда там она все рассказала сотрудникам ГИБДД, то у тех также чуть не началась паника. Вместе с матерью они срочно вскрыли автомобиль (при эвакуации на двери и багажник цепляются специальные бумажные маячки, подтверждающие, что в машину никто не проникал – Ред.). В тот день температура Казани опустилась до -17 градусов.

Когда автомобиль открыли, то с облегчением вздохнули – полуторагодовалая девочка не получила переохлаждения, мало того ребенок все это время мирно спал.

- Во время осмотра автомобиля перед эвакуацией установили, что задние и боковые стекла тонированы, переднее лобовое стекло было полностью покрыто изморозью, двигатель был выключен, - сообщил подробности собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.

В итоге в отношении беспечной женщины-водителя составлены два административных протокола: за «Нарушение правил остановки автомобилей» и за «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

При этом, если за парковку на месте для инвалидов женщине грозит штраф в 5 тысяч рублей, а за то, что оставила ребенка одного в машине и ушла, то есть не исполнила обязанности родителя, предусмотрен штраф всего 500 рублей.

А как вы думаете справедливо ли выписывать штраф за оставление ребенка в машине меньше, чем за незаконную парковку на месте для инвалидов?

Ваши ответы мы ждем в комментариях под этой статьей.