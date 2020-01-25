2020-01-25T16:00:38+03:00
Общество

«Мне в попу дует!»: в Казани лыжницы в откровенных купальниках устроили фотосессию на льду

Горожане испугались за здоровье девушек [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Не успела в городе погода сменить аномальное тепло на минусовую температуру, как начались обсуждения откровенных фотосессий. Так, в казанских соцсетях распространили видео с одной из них, да такое, что аж мурашки по коже.

Около Ленинской дамбы на лед реки Казанки напротив Дворца земледельцев вышли три лыжницы. При этом на девушках кроме лыж, очков к ним и откровенных купальников ничего не было. «Мне в попу дует!»: слышно на видео сквозь порывы холодного ветра. Девушки от него визжат, но ради фотосессии все же терпят.

В Казани лыжницы в откровенных купальниках устроили фотосессию на льду.

Интернет-пользователи по-разному оценили такой поступок. Но большинство испугались за здоровье девушек, в том числе и психическое. Им пророчат цистит и сетуют на то, что они потом сами будут жаловаться на невозможность родить детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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