Казанца, который надругался над малолетней сиротой, приговорили к 13,5 годам колонии

Шокирующая история произошла в Казани – малолетнюю внучку-сироту после смерти бабушки опека оставила жить с ее пьющим мужем и тот надругался над ребенком.

За секс-насилие над девочкой, которой на момент преступления было всего 8 лет, жителя столицы Татарстана – 52-летнего Рафаиляем Музаффарова, приговорили к 13,5 годам колонии строгого режима. Мужчина свою вину признал полностью, но в связи с этим суд не сделал ему поблажки при вынесении своего решения.

Было доказано, что с 2016 под свою опеку девочку взяла ее бабушка. Все было вроде бы хорошо, но спустя два года женщина скончалась. После ее смерти маленькая сирота осталась жить в той же самой квартире с чужим ей мужем бабушки. При этом служба опеки почему-то тогда не заботила судьба ребенка. Да и сам Музаффаров не спешил оформить документы на право воспитывать и содержать внучку умершей жены. Мужчина часто выпивал.

Нет, конечно, в итоге в квартиру, где жила девочка с мужчиной в марте 2018 года с плановой проверкой все же пришла замначальника отдела по опеке и попечительству Администрации Советского района Казани, но и она не стала заострять внимания на том, что ребенок остался без контроля.

Так и жила девочка вместе с Музаффаровым до августа того же года. К этому времени социальны службы нашли ей новую семью. Когда девочка стала, наконец, доверять новым опекунам, то рассказала им, что делал с ней пьяный муж бабушки после ее смерти. Взрослые забили тревогу и тут же обратились в полицию. Тогда-то и было возбуждено уголовное дело, а сам Музаффаров задержан.

Несмотря на то, что приговор ему уже оглашен – это еще не конец истории. Следователи ко всему прочему не оставили без внимания тот факт, что органам опеки было известно о смерти бабушки, но они не забрали девочку у чужого ей человека. Это значит, что ребенка оставили под присмотром пьющего мужчины, чем подвергли его опасности.

- В отношении заместителя начальника отдела по опеке и попечительству Администрации Советского района Казани возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», - сообщили в следственном комитете Татарстана. - В ближайшее время женщине будет предъявлено окончательное обвинение. Расследование продолжается.