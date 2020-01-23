2020-01-23T16:55:13+03:00
Общество

В морге Казани родственникам вместо умершего мужчины выдали тело женщины

Ошибку обнаружили только при прощании в мечети [видео]
Лика ИСАЕВА
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В самом морге комментировать произошедшее пока не спешат.В самом морге комментировать произошедшее пока не спешат.Фото: скриншот с видео
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В Казани родственники скончавшегося мужчины во время церемонии прощания с ним испытали настоящий шок. В одной из городских мечетей они развернули саван-кяфан, в который было завернуто тело, и вместо знакомых черт увидели лицо незнакомки. Саван сразу завернули обратно и снова поспешили в морг.

Когда родственники умершего объяснили, почему вернулись, то им сначала не поверили, но факт остается фактом - сотрудники морга перепутали покойников. Как утверждают родственники, им выдавали тело в большой спешке, без бирок, которые обычно привязывают к ногам. При этом по мусульманским обычаям умерших с головой заворачивают в кяфан - белый саван. В таком виде им и выдали, как все полагали, их родственника.

На заснятом очевидцами видео видно, как эмоциональная родственница усопшего пыталась выяснить у сотрудников морга, как же это произошло, но те стоически хранили молчание.

В казанском морге перепутали тела..соцсети

Пока неизвестно, смогла ли семья забрать умершего мужчину и предать его земле, ведь его тело могли выдать родственникам той самой покойницы.

Получить комментарий у администрации морга пока не удалось - трубку телефона там после инцидента никто не берет.

- В данном морге утвержден порядок выдачи тел, согласно которого тела не выдаются без предъявления родственникам. В данном случае родственница перед получением тела осмотрела лицо, признала в нем своего родственника. Это зафиксировано системой видеонаблюдения, - в свою очередь прокомментировали «Комсомолке» в Минздраве Татарстана и тут же добавили. - Администрация морга принесла извинения за случившееся. С родственниками достигнуто понимание. К виновным сотрудникам будут применены меры дисциплинарного воздействия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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