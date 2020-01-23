В морге Казани родственникам вместо умершего мужчины выдали тело женщины

В Казани родственники скончавшегося мужчины во время церемонии прощания с ним испытали настоящий шок. В одной из городских мечетей они развернули саван-кяфан, в который было завернуто тело, и вместо знакомых черт увидели лицо незнакомки. Саван сразу завернули обратно и снова поспешили в морг.

Когда родственники умершего объяснили, почему вернулись, то им сначала не поверили, но факт остается фактом - сотрудники морга перепутали покойников. Как утверждают родственники, им выдавали тело в большой спешке, без бирок, которые обычно привязывают к ногам. При этом по мусульманским обычаям умерших с головой заворачивают в кяфан - белый саван. В таком виде им и выдали, как все полагали, их родственника.

На заснятом очевидцами видео видно, как эмоциональная родственница усопшего пыталась выяснить у сотрудников морга, как же это произошло, но те стоически хранили молчание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/756459" frameborder="0"></iframe> В казанском морге перепутали тела..соцсети

Пока неизвестно, смогла ли семья забрать умершего мужчину и предать его земле, ведь его тело могли выдать родственникам той самой покойницы.

Получить комментарий у администрации морга пока не удалось - трубку телефона там после инцидента никто не берет.

- В данном морге утвержден порядок выдачи тел, согласно которого тела не выдаются без предъявления родственникам. В данном случае родственница перед получением тела осмотрела лицо, признала в нем своего родственника. Это зафиксировано системой видеонаблюдения, - в свою очередь прокомментировали «Комсомолке» в Минздраве Татарстана и тут же добавили. - Администрация морга принесла извинения за случившееся. С родственниками достигнуто понимание. К виновным сотрудникам будут применены меры дисциплинарного воздействия.