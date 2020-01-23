2020-01-23T13:58:49+03:00
Общество

"Он терпеть не мог от боли": мать-одиночка пожаловалась, что ее сына избивают в кадетской школе

Министерство образования Татарстана уже проводит проверку по данному сообщению
Елизавета МАКАРОВА
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Министерство образования проводит проверку по данному факту.Министерство образования проводит проверку по данному факту.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Мать-одиночка из Набережных Челнов рассказала в соцсетях о своей проблеме. Ее сын учится в кадетской школе, где его несколько раз избивали. По заверениям женщины, на все ее жалобы директор учебного заведения предлагал только отдать ребенка в спортивную секцию.

- Я одна воспитываю двух детей, решила своего старшего сына отдать в кадетскую школу номер 47. Все было хорошо, молодая учительница, дети ее полюбили, все шло как шло. Тут начали избивать моего сына, синяки у ребёнка появлялись каждый день на теле, сын боялся сказать, кто его бьет. Но однажды его избили так, по нижнему месту, что он уже терпеть не мог от боли. Я сняла побои, написала заявление в УВД, пришла к директору, на что он мне ответил, что надо воспитывать сына, чтоб он мог защитить себя. Отдайте его в какую нибудь секцию. Коротко и ясно. Мальчик, который его бил, на время успокоился. Но долго он не заставил ждать, опять начал придираться, сын от него уже уходил, старался не входить с ним в конфликт, видит он, что сын не идет на конфликт, тем самым он начал подговаривать других детей. До каких пор это будет? Его родители вообще никак не реагируют, говорят молодец, Мужик у них растёт, а мой тряпка! Я его воспитываю, чтобы он уважал старших. К директору идти бесполезно. У него на все вопросы найдутся ответы. Уже не знаю что и делать! Куда и кому жаловаться. Надеюсь меня услышит министерство образования! Может уже там пора навести порядок? Школа не простая, а кадетская, должна быть какая то дисциплина! - написала женщина в соцсетях.

Обсуждая данную историю, одни пользователи интернета советовали женщине обратиться в прокуратуру, другие - действительно отдать ребенка в спортивную секцию:

"Напишите заявление в прокуратуру и министерство образования. Параллельно оставьте жалобу на сайте аппарата по обращению граждан. Нужно принимать меры и дело не в том,что он может или не может себя защитить. Нужно изолировать ненормальных детей от нормальных".

"Переводите в другую школу. Давайте честно. Вы, мама, эту проблему решить не смогли, везде потыкались, вас послали. И сейчас вы предоставили своему малолетнему ребенку самому разруливать эту ситуацию. Вы не смогли, а он должен смочь? Невозможно усвоить учебный материал находясь постоянно в страхе и тревоге. Не может он сейчас дать отпор, не созрел. Это все равно, что вы сидите на работе и за малейший огрех вам грозит избиение, как долго вы протянете? Не гробьте ребенку психику, найдите школу с хорошим учителем, не терпящим травлю, вы его мама и должны защищать интересы своего ребенка. Удачи вам".

"Вы знаете! Научиться защищать себя - это действительно очень хорошо. Моя дочь 2 год занимается кунг-фу вин-чун. Я ни разу не пожалела, что отдала ребёнка в эту секцию. Она также учится в кадетской школе 82 во 2 классе, тоже была ранимая мягкая, я ей всегда говорю и буду говорить, если тебя обижают дай сдачу, так что бы больше не лезли к тебе. А если уже подключаются родители естественно там уже идёт общение с глазу на глаз".

"Вызывайте полицию и "скорую" по факту побоев прямо в школу, чтоб резонанс был, чтоб в новостях и пабликах мусолили. Только так информация дойдет куда надо. Никого ни о чем не предупреждайте. Просто наберите 112 прям из вестибюля школы".

Отметим, что в министерстве образования уже отреагировали на жалобу. Начата проверка, но пока факт избиения не подтвердился.

- Администрация ГБОУ "Кадетская школа имени Героя Советского Союза Никиты Кайманова" сообщила, что фактов, подтверждающих данную информацию не имеется. По данному сообщению проводится проверка, - отметили в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

Кроме того, в ведомстве попросили всех, у кого есть подтверждение фактов по данной истории, откликнуться и написать, что им известно на электронную почту mon@tatar.ru или сообщить по номеру телефона 8 (843) 294-95-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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