2020-01-22T18:23:52+03:00
Звезды

Казанский молодежный театр на Булаке отпраздновал свой юбилей

Частный театр получил признание и любовь публики
Мария ЛУКОЯНОВА
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Во время празднования юбилея театраВо время празднования юбилея театраФото: Из материалов пресс-службы
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В 2010 году группа единомышленников – актер Евгений Аладинский, бизнесмен Виктор Степанцов, режиссер и преподаватель Казанского Театрального училища Рустам Фаткуллин и несколько талантливых студентов Казанского театрального училища, создали свой театр. Он получил название Молодежный театр на Булаке – по месту своего расположения. Старинная часть тысячелетнего города, живописные места с большой историей… До театра там был ночной клуб, и помещении, где могли разместиться 150 человек.

Театр на Булаке – частный театр, работающий исключительно за счет собственных средств.

- Для того, чтобы спектакль твердо стоял на ногах, нужны средства. Легко рассуждать о постановках с пафосом: «Это у вас коммерческие постановки», когда сидишь на бюджете, - отмечает руководитель Театра Виктор Степанцов. - У нас нет бюджета. Мы живем только за свой счет!

Первым спектаклем стала «Зима» по драме Евгения Гришковца. Ставили его студенты «Театральной мастерской Рустама Фаткуллина», и с тех пор в день рождения Театра на сцене обязательно играют этот спектакль.

Сцена из спектакля "Зима" Фото: Из материалов пресс-службы

Сцена из спектакля "Зима"Фото: Из материалов пресс-службы

Основой труппы стала «Театральная мастерская Рустама Фаткуллина», и к своему десятилетию Театр может гордиться своим коллективом – молодые, дерзкие, амбициозные и очень талантливые артисты и режиссеры создали современный проект. Поставлены и стали настоящими хитами такие спектакли, как «Удивительный случай» и «О, счастливчик», «Примадонны», «Мадлен и ребята», «Пигмалион», «Одержимый», «Небо.Samolet.Девушки», «Golden boys». Перечислить все работы очень трудно, как и выбрать самые любимые.

Сцена из спектакля "Примадонны" Фото: Из материалов пресс-службы

Сцена из спектакля "Примадонны"Фото: Из материалов пресс-службы

Торжественный вечер в честь 10-летнего юбилея состоялся 10 января в КРК "Пирамида".

Сцена из спектакля "Ханума" Фото: Из материалов пресс-службы

Сцена из спектакля "Ханума"Фото: Из материалов пресс-службы

- За это время театр вырос из маленького авторского проекта в известную театральную площадку Татарстана, - отметили в пресс-службе театра. – Театр задумывался как центр творческих инициатив, как площадка, позволяющая молодым коллективам ставить свои экспериментальные постановки. Он стал настоящим полем для экспериментов, в котором актёры стремятся найти новые формы и не боятся импровизировать, где каждый спектакль несёт в себе идею. Первое время реквизит создавали своими руками актеры, собирали стулья, столы, лавки, сами изготавливали декорации, оборудовали сцену и внутренние помещения.

Сцена из спектакля "Цой" Фото: Из материалов пресс-службы

Сцена из спектакля "Цой"Фото: Из материалов пресс-службы

Сейчас театр имеет две площадки – большой и малый залы, где демонстрируются спектакли. В репертуаре театра представлены как комедии положений, так и спектакли классического, драматического плана. Сегодня Молодежный театр на Булаке активно выпускает премьеры, ездит на гастроли, побеждает в международных фестивалях.

Во время юбилея театра Фото: Из материалов пресс-службы

Во время юбилея театраФото: Из материалов пресс-службы

ИСТОЧНИК KP.RU

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