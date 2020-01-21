В Марий Эл "скорая" выехала на встречку и врезалась в грузовик: погибли три человека
Страшная авария произошла сегодня, 21 января, в 7.30 на 47 километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум». Там на большой скорости столкнулись УАЗ скорой медицинской помощи и многотонный грузовик.
На месте происшествия погибли водитель спецавтомобиля, фельдшер и медсестра. Кроме того, еще один фельдшер "скорой" и водитель грузовика были госпитализированы с места ДТП.
Судя по опубликованным правоохранителями фотографиям, водитель "скорой" выехал на встречку - об этом свидетельствуют следы от экстренного торможения на асфальте.
Шансов выжить у водителя и двух пассажиров "скорой" не былоФото: МВД по Марий Эл
Столкновение произошло лоб в лоб, шансов выжить у водителя "скорой" и фельдшера, сидящего спереди, не было - кабина оказалась полностью смята.
Столкновение произошло лоб в лобФото: МВД по Марий Эл
- В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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