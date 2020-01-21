2020-01-21T15:41:36+03:00
Происшествия

В Марий Эл "скорая" выехала на встречку и врезалась в грузовик: погибли три человека

Кроме того, с места аварии госпитализировали пассажира из спецавтомобиля и водителя большегруза [фото]
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Страшная авария произошла сегодня, 21 января, в 7.30 на 47 километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум». Там на большой скорости столкнулись УАЗ скорой медицинской помощи и многотонный грузовик.

На месте происшествия погибли водитель спецавтомобиля, фельдшер и медсестра. Кроме того, еще один фельдшер "скорой" и водитель грузовика были госпитализированы с места ДТП.

Судя по опубликованным правоохранителями фотографиям, водитель "скорой" выехал на встречку - об этом свидетельствуют следы от экстренного торможения на асфальте.

Шансов выжить у водителя и двух пассажиров "скорой" не было Фото: МВД по Марий Эл

Шансов выжить у водителя и двух пассажиров "скорой" не былоФото: МВД по Марий Эл

Столкновение произошло лоб в лоб, шансов выжить у водителя "скорой" и фельдшера, сидящего спереди, не было - кабина оказалась полностью смята.

Столкновение произошло лоб в лоб Фото: МВД по Марий Эл

Столкновение произошло лоб в лобФото: МВД по Марий Эл

- В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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