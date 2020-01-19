"Выделим комнату и подарим "Приору": Родители через соцсети ищут жену для своего сына

Любопытный пост появился в одной из казанских групп в соцсетях. Родители решили подыскать своему сыну жену. Требований, к слову, предостаточно, девушка должна быть без вредных привычек и моложе 24 лет. Впрочем, будущей невестке обещают место в доме и даже машину.

- Уважаемые казаночки, мы ищем невестку для нас и жену для сына. Он очень хороший мальчик, работящий, не курит, не пьёт, по клубам не ходит, что важно для крепкого брака, работает на серьёзной должности мастера на заводе компресормаш, зарплата приличная, ему 32. Если вы нам понравитесь мы пригласим вас жить в загородный дом с большим участком, дом двухэтажный под Зеленодольском и выделим отдельную комнату, так же подарим машину Приору. Хотим чистоплотную хозяйственную девушку до 24 лет, без вредных привычек и любящую и ценящую семейный уют. Никаких забот, живи не хочу! Не стесняйтесь пишите в комментарии мы выберем, - написали родители в соцсетях.

Под постом набралось несколько сот комментариев. Большинство пользователей интернета посчитали, что требования завышены.

"До 24 лет губа не дура для вашего залежалого 32 летнего".

"От такой заботы семейной жизни не будет. Эти родители будут не только стоять между молодыми, но и лежать между молодыми".

"Как жаль вашего сына... До 32-х дожил, а не научился ставить личные рамки и не добился родительского уважения. Дайте "мальчику" самому свою жизнь прожить".

"Мама, конечно, все там решает.Мама решила на кого учиться, мама решила где работать, мама будет оценивать невесту, на ком жениться.Гиперопека мамы сильнейшим образом влияет на жизнь сына".

"Фу. Просто фу. Разве это мечта девушки? До 24 выйти замуж за 32х летнего маменькиного сынка, который сам не может найти себе девушку??? Ещё и жить в деревне, в доме в котором ВЫДЕЛЯТ комнату и подарят ПРИОРУ. А ещё потом будут выпендриваться типа мы тебя приняли и выделили комнату и подарили тачку, так что живи по нашим правилам. И дальше будут целовать попу сына".

Отметим, что пока в комментариях из девушек предложением никто не заинтересовался, хотя просили выставить фотографию комнаты и сообщить год выпуска и пробег машины. Кроме того, родителям посоветовали не лезть в жизнь сына, а дать ему возможность найти вторую половинку самому.