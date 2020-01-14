2020-01-14T17:47:17+03:00
Звезды

"Прощай, енот и привет жизнь": Лидер рок-группы Animal ДжаZ попал в аварию в Ульяновской области

По словам Александра Красовицкого, ДТП не повлияет на гастрольный тур
Владимир КРУПСКИЙ
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Певец серьезно не пострадал.Певец серьезно не пострадал.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Вокалист известной питерской рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий попал в аварию на территории Ульяновской области. Об этом сам певец рассказал на своей странице в инстаграме. Если верить геолокации, то авария произошла в Сурском районе. Кроме Красовицкого в машине находился еще один участник группы - Александр Заранкин.

- Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят) Прощай, енот и привет жизнь. P. S. Все ок, тур продолжается. Такой фигней нас с мсье Заранкиным не остановить, - написал Красовицкий в Инстаграме.

tschelovektschelovek
Лидер группы Анимал Джаз попал в аварию
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Подробностей ДТП пока нет. Впрочем, известно, что участники группы не пострадали и продолжат свой гастрольный тур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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