"Прощай, енот и привет жизнь": Лидер рок-группы Animal ДжаZ попал в аварию в Ульяновской области

Вокалист известной питерской рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий попал в аварию на территории Ульяновской области. Об этом сам певец рассказал на своей странице в инстаграме. Если верить геолокации, то авария произошла в Сурском районе. Кроме Красовицкого в машине находился еще один участник группы - Александр Заранкин.

- Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят) Прощай, енот и привет жизнь. P. S. Все ок, тур продолжается. Такой фигней нас с мсье Заранкиным не остановить, - написал Красовицкий в Инстаграме.

tschelovek Лидер группы Анимал Джаз попал в аварию

Подробностей ДТП пока нет. Впрочем, известно, что участники группы не пострадали и продолжат свой гастрольный тур.