«Безумно красиво и невероятно страшно» : туристы из Казани стали свидетелями извержения вулкана на Филиппинах
Семья Смирновых из Казани отправилась на Филиппины из Таиланда 10 января. Они – опытные путешественники. Судя по соцстранице Ренаты Смирновой, они с мужем и двумя детьми посетили уже 52 страны.
- Сидим в самолете Бангкок - Манила, прошли все досмотры. Несмотря на большой опыт, новая страна – это всегда немного адреналин, - писала Рената в Instagram 4 дня назад – Изучены терабайты информации, но по факту пока еще ничего не знаешь. И как только нога ступит за пределы аэропорта новой страны, тут же сразу станет понятно, куда ты попал.
Тогда семья даже предположить не могла, что станет свидетелями извержения вулкана Тааль. Ведь в последний раз такое происходило 43 года назад.
В ДЕНЬ ИЗВЕРЖЕНИЯ
Вулкан Тааль начал извергаться 12 января, но продолжает сохранять активность до сих пор. Он выбрасывает столбы пепла и извергает фонтаны лавы.
Извержение вулкана Таал на Филиппинах.
- Невероятное зрелище, страшное, шокирующее. Я бы никогда не подумала, что увижу такое в своей жизни, - пишет Рената.
Как оказалось, в городок Тагайтай, что в 15 километрах от вулкана Тааль, Смирновы приехали именно 12 января. Они хотели сходить на вулкан, потому что оттуда открываются красивые виды.
- Мы ожидали увидеть необычный пейзаж, а увидели плотную дымовую завесу. На подъезде к городу мы узнали, что началось извержение. Самое настоящее, блин! С выбросом пепла на высоту 1 километра вверх! С грязным дождём, уровень опасности поставили 2. Это невысокий, мы решили, что раз нас сюда привезли, а не развернули назад, значит можно оставаться. Потому что уехать уже было нереально, появились многокилометровые многочасовые пробки, - вспоминает женщина.
Казанские путешественники заселились в комнату на 18 этаже в хостеле. Электричества в нем не было – лифт и лобби работали от генератора.
- Прогулялись до магазина под дождём из чёрного пепла, перекусили в какой-то забегаловке, вернулись все грязные, - продолжает Рената.
Фото: instagram.com/renata_teamo/
В ночь на 13 января Ренату разбудил муж. Ему показалось, что дом шатается. Это и правда оказалось так.
- 30 секунд и мы собраны, трясущимися руками запихиваю паспорта в ближнюю сумку. Спускаемся в лобби к охраннику. Дом, говорим, шатается! Билдинг не того, бабах не будет? Ноу проблем, говорит, так бывает. Гоу ту слип, - пишет Рената.
Семья вернулась в номер, но вещи распаковывать не стала. И не зря – власти города объявили экстренную эвакуацию всех, кто находится в радиусе 14 километров от вулкана. Уровень опасности повысился до 4. Охранник вновь заверил постояльцев, что все нормально.
- Ок. Снова наверх на 18 этаж. Самое мучительное ожидание утра в моей жизни! За окном раскаты грома и огромные вулканические молнии, никогда таких не видела! Безумно красиво и невероятно страшно, - отмечает Рената.
В три часа ночи дом начало сильно трясти.
- Мы уже никуда не спускались, просто держались за руки. Позже пришло сообщение – пошла лава и ожидается камнепад. Качка, напоминающая турбулентность, только не в самолете, а в квартире длилась около минуты. Дети даже не проснулись, а у меня вся жизнь перед глазами пролетела, - вспоминает женщина.
«ЧЕЛОВЕК, ОКАЗЫВАЕТСЯ, МОЖЕТ ПРИВЫКНУТЬ ДАЖЕ К ЭТОМУ»
Смирновым все же удалось уснуть. Проснулись они в 6.30, но дом все еще немного трясло.
- На качку дома уже перестали обращать внимание. Человек, оказывается, может привыкнуть даже к этому. Поднялись на крышу по очереди, пока дети спали. Вулкан прекрасен. Величествен и неукротим. Я никому не пожелала бы стоять здесь и видеть это своими глазами. Уж лучше по телевизору, - считает Рената.
После они разбудили детей и на автобусе отправились в Манил. Там безопаснее.
- Мы в Маниле, а мне до сих пор кажется, что дом качает. Спасибо, Тааль, что дал нам уехать, - заканчивает свой рассказ Рената.
Фото: instagram.com/renata_teamo/
ИСТОЧНИК KP.RU